Вступление 2025: какой проходной балл НМТ нужен для зачисления на бюджет

Пока еще не объявили, какой проходной балл нужно иметь, чтобы поступить на бюджетную форму обучения в университет. Однако абитуриенты могут ориентироваться на показатели 2024 года, чтобы примерно понять свои шансы.

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В 2025 году выпускники школ сдают тест по четырем предметам: украинский язык, математика, история Украины и четвертый на выбор. Для каждой дисциплины установлен минимальный порог, который дает понять, сдан ли экзамен. Если ученик не пересечет тот порог хотя бы по одному предмету, то не сможет поступить в университет, даже если хорошо сдал экзамен по другим трем предметам, пишет УНИАН.

Чтобы преодолеть порог, нужно получить минимум 100 баллов из 200 по каждому предмету. При этом для разных предметов действуют разные требования. Например, в блоке по украинскому языку нужно правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из 30, по математике — на 5 из 22, по истории — на 8 из 30, по иностранному языку — на 5 из 32.

Какой балл НМТ нужен для бюджета

Чтобы учиться за средства государства, недостаточно пройти минимальный порог. Для популярных профессий или лучших университетов страны надо набрать не менее 160 баллов по каждому предмету.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, в среднем для поступления на бюджет нужно иметь минимум 130 конкурсных баллов по 4 предметам. А вот на медицинские и юридические специальности надо набрать не менее 150 баллов.

В частности, портал Освіта.UA сообщил, какой проходной балл НМТ требовали от выпускников для бюджетной формы различных университетов в 2024 году. Например, будущие студенты Киевской школы экономики должны сдать тест на минимум 188 конкурсных баллов, что является самым высоким показателем в Украине.

В Киево-Могилянской академии и Киевском национальном университете требуют от 170 до 178 баллов, в юридических и медицинских учебных заведениях — от 165 баллов.

Самые низкие баллы для бюджетной формы обучения нужны в аграрных, педагогических и гуманитарных вузах — от 135 до 150.

Напомним, результаты основной сессии НМТ-2025 должны появиться в электронных кабинетах поступающего до 4 июля.

Фокус также писал, что заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что из-за чрезмерного увлечения специальностями, которые касаются учета, отчетности, бухгалтерских расчетов, могут возникнуть проблемы с поисками работы после выпуска из университетов.