"Нравится пугать людей": водитель мусоровоза ответил недовольным киевлянам (скриншоты)

Артем Галушка пригрозил жителям столицы, которым не нравятся звуки от мусоровозов ночью, что больше к ним не приедет. В соцсетях его поддержали, назвав его и коллег бессмертными.

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"Если вы не перестанете на меня пи***ть во время тревог — я больше к вам не приеду", — заявил водитель мусоровоза в соцсети Threads.

Он пригрозил, что тогда киевляне будут сидеть под "Шахедами" со своим мусором.

Пост Артема Галушки Фото: Скриншот

Публикация Галушки набрала более 130 тысяч просмотров, и комментарии в основном содержат не претензии, а наоборот слова поддержки. В частности, водителей мусоровозов назвали "бессмертными", а самому автору поста пожелали здоровья.

Украинцы пишут, что в первые дни полномасштабной войны приезд мусоровозов в пустой Киев был символом жизни, и эта работа поддерживает их психологическое состояние. Кроме того, машины, которые вывозят мусор, очаровывают детей. Водителей мусоровозов поблагодарили за работу во время комендантского часа и под взрывами.

В комментариях водителю мусоровоза поблагодарили за работу Фото: Скриншот Комментаторы отмечают, что стабильность работы мусоровоза даже их поддерживает психологически Фото: Скриншот

"Мусоровозы, вы действительно наш островок стабильности. Я рада слышать вас, и в утренние часы, и во время тревоги", — подчеркнула одна из комментаторов.

Сам автор в комментариях поделился, что хотел бы заехать в подземный паркинг какого-то ТЦ и остаться там до утра со всеми из-за воздушной тревоги. Также он в шутку заверил, что ночная работа несмотря на опасность связана не с пустыми дорогами и доступными для заезда дворами, а с тем, что водителям мусоровозов "просто нравится пугать людей".

Водитель мусоровоза ответил, действительно ли выезжает "по тревоге" Фото: Скриншот

Напомним, телеведущая Екатерина Соляр показала последствия удара по Киеву в своей квартире. Она рассказала, что впервые или во второй раз за всю войну решила спать в коридоре, и это спасло ей жизнь.

Также блогер Русалочка XL поделилась в соцсетях, что ночью под ударом оказался ее дом в Святошинском районе. Украинка проснулась от громкого взрыва и очень испугалась, она вспомнила, что стало легче только тогда, когда оказалась уже во дворе вместе с сыном.