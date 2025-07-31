Ночной обстрел Киева: телеведущая Соляр показала последствия "прилета" в ее квартире (фото, видео)

Ведущая "24 Канала" Екатерина Соляр рассказала, что впервые или во второй раз за всю войну решила спать в коридоре, и это спасло ей жизнь. У нее дома выбило окна и двери, от стресса у украинки тряслись руки.

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Ночью Соляр демонстрировала в Instagram, как смотрела сериал или фильм в коридоре во время повышенной опасности в Киеве. Впоследствии она показала фото последствий в квартире, которая пострадала от атаки.

Ночью на 31 июля Екатерина Соляр решила спать в коридоре Фото: Скриншот Это решение спасло ее, ведь квартира пострадала от удара Фото: Скриншот

Также телеведущая опубликовала видео, вероятно, снятое вскоре после удара.

"В принципе, я жива. Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но живая. Я не знаю пока, чем помочь, но — пока трусятся руки — я норм", — говорит она на кадрах.

Несмотря на стресс и шок утром Соляр даже нашла силы на шутки. В частности, она показала, как делает и пьет кофе на разбитой кухне.

"Если твое утро начинается с кофе, то все не так и плохо", — заявила она в одном из видео.

"24 Канал" также опубликовал видео, записанные Соляр для коллег. Она показала пожар вблизи дома и сообщила о "прилете". На кадрах видно, что в спальне разбились окна, также в квартире вырвало двери.

"Сегодня я впервые, пожалуй, или уже второй раз максимум за всю войну в принципе решила лечь в коридоре, на полу. И, вероятно, это то, что меня сейчас спасло", — поделилась с коллегами ведущая.

Напомним, ночью на 31 июля ВС РФ осуществили массированную атаку БПЛА по Киеву, пострадал Соломенский район. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян находиться в укрытиях.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Киеве зафиксировали попадание в многоэтажку, в результате которого был полностью разрушен подъезд. В КГВА уточнили, что враг "попал прямой наводкой в жилой дом" в 9-этажку в Святошинском районе. Ранения получили полицейские, которые ехали на вызов.

Атаку прокомментировал президент Владимир Зеленский, подтвердив прямое попадание ракеты в дом. Люди оказались под завалами. Количество погибших в столице уже возросло до 6 человек, среди них — 6-летний мальчик. Кроме того, известно о более полусотне раненых.