Нічний обстріл Києва: телеведуча Соляр показала наслідки "прильоту" в її квартирі (фото, відео)

Ведуча "24 Каналу" Катерина Соляр розповіла, що вперше або вдруге за всю війну вирішила спати в коридорі, і це врятувало їй життя. У неї вдома вибило вікна й двері, від стресу в українки трусилися руки.

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Вночі Соляр демонструвала в Instagram, як дивилася серіал або фільм у коридорі під час підвищеної небезпеки у Києві. Згодом вона показала фото наслідків у квартирі, яка постраждала від атаки.

Вночі на 31 липня Катерина Соляр вирішила спати у коридорі Фото: Скриншот Це рішення врятувало її, адже квартира постраждала від удару Фото: Скриншот

Також телеведуча опублікувала відео, ймовірно, зняте невдовзі після удару.

"В принципі, я жива. Я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки, чим допомогти, але — поки трусяться руки — я норм", — каже вона на кадрах.

Попри стрес і шок зранку Соляр навіть знайшла сили на жарти. Зокрема, вона показала, як робить та п’є каву на розбитій кухні.

"Якщо твій ранок розпочинається з кави, то все не так і погано", — заявила вона в одному з відео.

"24 Канал" також опублікував відео, записані Соляр для колег. Вона показала пожежу поблизу будинку та повідомила про "приліт". На кадрах видно, що у спальні розбилися вікна, також у квартирі вирвало двері.

"Сьогодні я вперше, мабуть, або вже вдруге максимум за всю війну в принципі вирішила лягти в коридорі, на підлозі. І, певно, це те, що мене зараз врятувало", — поділилась з колегами ведуча.

Нагадаємо, вночі на 31 липня ЗС РФ здійснили масовану атаку БПЛА по Києву, постраждав Солом’янський район. Мер Віталій Кличко закликав киян перебувати в укриттях.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що у Києві зафіксували влучання у багатоповерхівку, внаслідок якого був повністю зруйнований під’їзд. У КМВА уточнили, що ворог "поцілив прямою наводкою в житловий будинок" у 9-поверхівку у Святошинському районі. Поранення зазнали поліціянти, які їхали на виклик.

Атаку прокоментував президент Володимир Зеленський, підтвердивши пряме влучання ракети у будинок. Люди опинилися під завалами. Кількість загиблих у столиці вже зросла до 6 осіб, серед них — 6-річний хлопчик. Окрім того, відомо про понад півсотні поранених.