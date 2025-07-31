"Подобається лякати людей": водій сміттєвоза відповів невдоволеним киянам (скриншоти)

Артем Галушка пригрозив мешканцям столиці, яким не подобаються звуки від сміттєвозів вночі, що більше до них не приїде. У соцмережах його підтримали, назвавши його та колег безсмертними.

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"Якщо ви не перестанете на мене пи***іти під час тривог — я більше до вас не приїду", — заявив водій сміттєвоза у соцмережі Threads.

Він пригрозив, що тоді кияни сидітимуть під "Шахедами" зі своїм сміттям.

Пост Артема Галушки Фото: Скриншот

Публікація Галушки набрала понад 130 тисяч переглядів, і коментарі здебільшого містять не претензії, а навпаки слова підтримки. Зокрема, водіїв сміттєвозів назвали "безсмертними", а самому автору посту побажали здоров’я.

Українці пишуть, що в перші дні повномасштабної війни приїзд сміттєвозів у порожній Київ був символом життя, і ця робота підтримує їхній психологічний стан. Окрім того, машини, які вивозять сміття, зачаровують дітей. Водіям сміттєвозів подякували за роботу під час комендантської години та під вибухами.

У коментарях водію сміттєвоза подякували за роботу Фото: Скриншот Коментатори відзначають, що стабільність роботи сміттєвози навіть їх підтримує психологічно Фото: Скриншот

"Сміттєвози, ви дійсно наш острівець стабільності. Я рада чути вас, і в ранці, і під час тривоги", — підкреслила одна з коментаторок.

Сам автор в коментарях поділився, що хотів би заїхати у підземний паркінг якогось ТЦ і залишитись там до ранку з усіма через повітряну тривогу. Також він жартома запевнив, що нічна робота попри небезпеку пов’язана не з пустими дорогами й доступними для заїзду дворами, а з тим, що водіям сміттєвозів "просто подобається лякати людей".

Водій сміттєвоза відповів, чи дійсно виїжджає "по тривозі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, телеведуча Катерина Соляр показала наслідки удару по Києву у своїй квартирі. Вона розповіла, що вперше або вдруге за всю війну вирішила спати в коридорі, і це врятувало їй життя.

Також блогерка Русалочка XL поділилась у соцмережах, що вночі під ударом опинився її будинок у Святошинському районі. Українка прокинулась від гучного вибуху й дуже злякалася, вона згадала, що стало легше лише тоді, коли опинилась вже у дворі разом з сином.