"Подобається лякати людей": водій сміттєвоза відповів невдоволеним киянам (скриншоти)
Артем Галушка пригрозив мешканцям столиці, яким не подобаються звуки від сміттєвозів вночі, що більше до них не приїде. У соцмережах його підтримали, назвавши його та колег безсмертними.
"Якщо ви не перестанете на мене пи***іти під час тривог — я більше до вас не приїду", — заявив водій сміттєвоза у соцмережі Threads.
Він пригрозив, що тоді кияни сидітимуть під "Шахедами" зі своїм сміттям.
Публікація Галушки набрала понад 130 тисяч переглядів, і коментарі здебільшого містять не претензії, а навпаки слова підтримки. Зокрема, водіїв сміттєвозів назвали "безсмертними", а самому автору посту побажали здоров’я.
Українці пишуть, що в перші дні повномасштабної війни приїзд сміттєвозів у порожній Київ був символом життя, і ця робота підтримує їхній психологічний стан. Окрім того, машини, які вивозять сміття, зачаровують дітей. Водіям сміттєвозів подякували за роботу під час комендантської години та під вибухами.
"Сміттєвози, ви дійсно наш острівець стабільності. Я рада чути вас, і в ранці, і під час тривоги", — підкреслила одна з коментаторок.
Сам автор в коментарях поділився, що хотів би заїхати у підземний паркінг якогось ТЦ і залишитись там до ранку з усіма через повітряну тривогу. Також він жартома запевнив, що нічна робота попри небезпеку пов’язана не з пустими дорогами й доступними для заїзду дворами, а з тим, що водіям сміттєвозів "просто подобається лякати людей".
Нагадаємо, телеведуча Катерина Соляр показала наслідки удару по Києву у своїй квартирі. Вона розповіла, що вперше або вдруге за всю війну вирішила спати в коридорі, і це врятувало їй життя.
Також блогерка Русалочка XL поділилась у соцмережах, що вночі під ударом опинився її будинок у Святошинському районі. Українка прокинулась від гучного вибуху й дуже злякалася, вона згадала, що стало легше лише тоді, коли опинилась вже у дворі разом з сином.