Вивіз сміття під час повітряної тривоги: що не так з графіком роботи сміттєвозів у Києві

У Києві сміттєвози стали "дронами": мешканці плутають їхній гул із атакою "Шахедів" і панікують серед ночі. Фокус з'ясував, чому комунальники виходять на рейд саме після заходу сонця.

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У Києві почастішали скарги мешканців на нічний вивіз сміття, який вони помилково сприймають за атаки дронів "Шахед". Гучний шум сміттєвозів у темний час доби викликає тривогу, адже звуки двигунів нагадують гудіння безпілотників.

Мешканці Києва повідомляють, що прокидаються від шуму техніки, думаючи, що це ворожі дрони.

Водій сміттєвоза Артем Галушка пригрозив мешканцям столиці, яким не подобаються звуки від сміттєвозів вночі, що більше до них не приїде. У соцмережах його підтримали, назвавши його та колег безсмертними.

Сміттєвози під повітряну тривогу: як працюють комунальні служби

У Києві вивіз сміття здійснюють як комунальне підприємство, так і приватні компанії, залежно від району та типу відходів.

Організація вивезення залежить від місцевих договорів, укладених між ОСББ, ЖЕКами чи місцевою владою з цими підприємствами. Графіки вивезення можуть бути денними або нічними, залежно від логістики та місцевих умов.

За словами експерта із житлово-комунального господарства, засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, організація вивезення побутових відходів в Україні є децентралізованою, і єдиного загальнодержавного регламенту для цього процесу не існує. Експерт зазначає, що кожна місцева громада самостійно встановлює правила прибирання та вивезення сміття. Ці норми зазвичай затверджуються рішеннями місцевих рад або їхніх виконавчих комітетів. Такий підхід дозволяє адаптувати процес до специфіки кожного регіону, але водночас створює певну неоднорідність у стандартах.

"Регламенти можуть різнитися залежно від типу населеного пункту, щільності забудови, інфраструктури та інших факторів. Наприклад, у великих містах, таких як Київ, Харків чи Львів, організація вивезення сміття може бути складнішою через велику кількість населення та обмежений простір для розміщення сміттєвих баків. У сільських громадах, навпаки, проблеми можуть бути пов'язані з логістикою та віддаленістю звалищ", — каже Фокусу Попенко.

Вивіз сміття під "Шахедами": чому це відбувається вночі

Хоча чітких часових регламентів для вивезення сміття зазвичай немає, Попенко зазначає, що компанії, які надають ці послуги, зобов'язані дотримуватися нормативів, прописаних у договорах із місцевою владою чи житлово-комунальними підприємствами. Ці договори визначають мінімальну кількість вивозів сміття на день або тиждень, залежно від потреб громади. Наприклад, у багатоповерхових житлових комплексах сміття може вивозитися щодня, тоді як у приватному секторі — раз на кілька днів.

"Компанії самостійно вирішують, коли саме виконувати ці роботи — вдень чи вночі. Головне, щоб було дотримано встановлені нормативи щодо частоти вивезення. Така гнучкість дозволяє оптимізувати логістику, зменшувати витрати на паливо та підвищувати ефективність роботи", — додав експерт.

Одним із ключових питань, яке впливає на ефективність вивезення сміття, є час виконання робіт. Олег Попенко підкреслює, що багато компаній віддають перевагу нічному вивезенню сміття, оскільки це зручніше з кількох причин.

По-перше, вночі на дорогах менше автомобілів, що полегшує доступ сміттєвозів до баків. По-друге, розташування контейнерів часто є незручним — вони можуть знаходитися у вузьких дворах або біля житлових будинків, де вдень паркуються автомобілі, ускладнюючи маневрування техніки. Нічний час дозволяє уникнути цих перешкод, а також зменшує ймовірність конфліктів із мешканцями, які можуть скаржитися на шум чи запах під час розвантаження баків.

Нагадаємо, що з 31 липня 2025 року НКРЕКП підвищує граничні ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години (17:00–23:00). Зміни спрямовані на стабілізацію енергосистеми. Найбільше їх відчують промислові підприємства, які споживають електроенергію ввечері. Фокус з'ясував, які наслідки це матиме для приватного сектору та населення.

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