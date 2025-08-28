Наслідки атаки РФ на Київ: кількість загиблих зросла, під завалами ще можуть бути люди (відео)

Внаслідок російського обстрілу Києва 28 серпня загинули щонайменше чотири людини, серед яких двоє — діти. Близько 30 людей дістали поранення, а пошкодження зафіксовано в семи районах столиці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко станом на 7:36 повідомив, що під час масованої атаки на Київ для гасіння вогню залучили авіацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На той час повітряна тривога тривала.

"На одній із локацій працюємо з Головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж", — розповів Клименко.

Він зазначив, що з-під завалів дістали фрагменти тіл. Також вдалося деблокувати живими трьох людей.

"Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди", — зазначив голова МВС.

Міський голова Києва Віталій Кличко станом на 6:29 повідомляв, що кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 22. Із них 18 людей відвезли до лікарень, чотирьом надали медичну допомогу на місці.

Триває пошуково-рятувальна операція після удару ЗС РФ по житловому будинку 28 серпня Фото: Ігор Клименко/Telegram

Масована атака на Київ: ЗС РФ били з різних напрямків

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про наслідки масованої атаки на столицю станом на 6:15.

"Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно — наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали", — зазначив голова КМВА.

Ткаченко повідомив, що серед постраждалих — щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років.

За його інформацією, наразі відомо про наслідки обстрілу на 20 локаціях у Києві: в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. В Голосіївському вибило вікна в понад 10 будинках. У Дарницькому районі постраждав дитячий садок, триває операція з деблокування людей з-під завалів знищеної прямим влучанням п'ятиповерхівки.

Співробітники ДСНС працюють на місцях ударів росіян по столиці Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", — сказав Тимур Ткаченко.

Після відбою о 6:33 о 7:22 у Києві знову було оголошено повітряну тривогу.

Деталі масованої атаки на Київ 28 серпня

Близько 3 години ночі росіяни атакували Київ балістикою. Журналіст Андрій Смолій повідомляв про щонайменше 10 вибухів, пожежу та дим над столицею після удару.

Станом на 04:25 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час російського удару балістикою, "Шахедами" і "Кинджалами" по місту в Дарницькому районі зруйновано частину п'ятиповерхового будинку з першого по п'ятий поверхи. Також палав житловий приватний будинок у Солом'янському районі та 25-поверховий будинок у Дніпровському районі.

Станом на 5:50 ранку голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про 3 загиблих під час масованої атаки на Київ, серед яких дитина 14 років, а міський голова Віталій Кличко станом на 6 ранку повідомив про влучання в торгівельний центр, а також пошкодження житлових будинків у Голосіївському та Шевченківському районах.

Нагадаємо, місцеві пабліки в ніч на 28 серпня повідомляли, що в Лісовому масиві у Деснянському районі Києва студенти влаштували вечірку під час атаки російських безпілотників. Перед тим у Святошинському районі Києва впав, не вибухнувши, цілий БПЛА типу "Гербера".