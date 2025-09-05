Горіли НПЗ, склад з БпЛА і ЗРК: стали відомі наслідки нічих нальотів Сил оборони в РФ

За попередніми даними, зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти на Рязанському НПЗ ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік

Ніч проти 5 вересня виявилася надзвичайно продуктивною для Сил оборони України. На території Росії було уражено низку військових об'єктів, включаючи нафтопереробний завод, пункт управління ЗС РФ, склад з БК і БпЛА та позиції двох дивізіонів ЗРК. Про це розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що над "демілітаризацією" Росії працювали підрозділи Сил безпілотних систем, ССО ЗСУ, ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, вони гуртом спланували й реалізували операцію з атаки на Рязанський нафтопереробний завод.

"За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік", — йдеться в повідомленні.

Атака на Рязанський НПЗ в Росії

Рязанський НПЗ виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ, уточнило командування.

Крім цього підрозділи ССО ЗСУ атакували позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Також від СБУ дісталося складу інженерних боєприпасів та БпЛА ЗС РФ поблизу окупованого Луганська. Після атаки там сталася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Зі звіту Генштабу випливає, що протягом однієї ночі вдалось дістати до шести військових об'єктів РФ: НПЗ, двох дивізіонів ППО, командно-штабної машини ППО, пункту управління ППО, складу боєприпасів у Луганську.

Військові об'єкти РФ — атаки на НПЗ

5 вересня стало відомо, що дронових ударів зазнали "Луганська нафтобаза" та "Рязанський НПЗ". Останній є одним з чотирьох найбільших російських нафтопідприємств.

Раніше стало відомо, що уночі Рязанський НПЗ у Росії атакували безпілотники. У місті Рязань пролунали вибухи й здійнялася пожежа.

4 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про підсумки ударів по нафтопереробних заводах РФ, які відбулись у серпні 2025 року. З'ясувалось, що відбулось 17 атак, причому деякі НПЗ страждали від дронів кілька разів.