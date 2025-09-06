ВС РФ продвинулись в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Январского, — DeepState (карты)

Россияне имеют некоторые территориальные успехи, продвинувшись на Сумщине, Луганщине и Днепропетровщине.

В частности, как сообщили аналитики канала DeepState, вооруженные силы РФ продвинулись вблизи села Юнаковка Сумского района Сумской области.

Ситуация на Сумщине 4 сентября и 5 сентября

Также вражеские войска продвигаются в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

Ситуация на Луганщине 4 сентября и 5 сентября

Кроме того, оккупанты продвигаются в Днепропетровской области.

Ситуация на Днепропетровщине 4 сентября и 5 сентября

Информация от Генерального штаба ВСУ

За прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян, говорится в сводке Генштаба. На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло двадцать боевых столкновений. На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

Отметим, согласно информации издания "Кордон.Медиа" российские войска на Сумщине присутствуют в селах Владимировка, Новониколаевка, Алексеевка, Кондратовка, Константиновка и Беловоды Хотинской общины, Яблоновка, Варачино, Басовка, Юнаковка, Локня и Садки Юнаковской общины, Марьино и Проходах Краснопольской общины и Безсаловки Белопольской общины.

Фокус писал, что на Сумском направлении, в частности в районах Хотинской и Юнаковской громад, заметно снизилась активность российских войск. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что часть накопленных сил Россия перебрасывает на другие участки фронта, прежде всего на Юг, где пытается сосредоточить ресурсы для более масштабного наступления.