ВС РФ уменьшили активность в Сумской области, но угроза не исчезла, — представитель ГПСУ (видео)

На Сумском направлении заметно снизилась активность российских войск, в частности в районах Хотинской и Юнаковской громад. Сейчас ситуация стабилизировалась, а обстрелы и диверсионные действия оккупантов происходят значительно реже.

Как сообщил в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, ситуация не свидетельствует об ослаблении российской армии, а объясняется изменением тактики врага. Часть накопленных сил Россия выводит из Сумской области и перебрасывает на другие участки фронта, прежде всего на Юг, где пытается сосредоточить ресурсы для более масштабного наступления, однако украинские защитники продолжают удерживать линию обороны.

"Именно там Россия стремится сосредоточить ресурсы и постепенно их накапливает, рассчитывая на более значительные продвижения. Это создает новые вызовы и угрозы для ВСУ и всей Украины. В то же время украинские защитники продолжают удерживать линию обороны", — пояснил он.

Телемарафон "Единые новости"

Кроме этого, Андрей Демченко отметил, что обстрелы с территории России продолжаются по всей приграничной полосе — в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Враг активно использует дроны для атак, в частности беспилотники на оптико-локационной системе и для сбросов, что значительно увеличивает интенсивность обстрелов в последний период.

"Количество обстрелов и применения врагом оружия на нашей территории не уменьшается, наоборот, растет количество ударов с помощью дронов, в частности FPV-дронов, дронов с оптико-локационными системами, а также сбросов, осуществляемых именно с беспилотников. Именно это преимущество обстрелов с помощью беспилотников особенно заметно в последний период", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, что по информации аналитиков DeepState, в последние дни российские войска пытались прорваться сразу в нескольких направлениях, задействовав значительные механизированные колонны. Часть техники двигалась из района Роботино в сторону Новоданиловки, однако не смогла добраться до населенного пункта — украинские военные уничтожили ее еще на подходах. Другая группа колонн продвигалась к Малой Токмачке, но ее также успешно разбили еще до линии непосредственного боевого соприкосновения.

Также Фокус писал, что российская армия столкнулась с острой нехваткой реактивных систем залпового огня на фронте. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что из-за значительных потерь РСЗО в Украине у ВС РФ возник кризис этого вооружения. Чтобы решить проблему, Россия пытается переоборудовать имеющуюся технику и закупает дополнительные системы в КНДР.