Танковая колонна ВС РФ пыталась прорваться на Запорожье: как бригада ВСУ остановила штурм (видео)

Россияне предприняли попытки прорыва на Запорожском направлении и бросили в атаку механизированные колонны. ВС РФ разделили бронетехнику на две волны, но ни одна не добралась до цели.

В Запорожской области ВС РФ пытались штурмом прорваться сквозь позиции Сил обороны Украины. Для этого они использовали тяжелую технику с РЭБом и атаковали в несколько волн. Об этом рассказали аналитики проекта DeepState, которые получили видео боев 118-й отдельной механизированной бригады.

Аналитики сообщили, что на днях россияне предприняли попытки прорыва в нескольких местах механизированными колоннами, в которой задействовали довольно значительное количество техники. Часть техники отправилась в районе Роботино в направлении Новоданиловки. Впрочем, доехать до этого населенного пункта она не смогла, поскольку бойцы ВСУ разнесли ее на полдороги, пояснили на DeepState. Другая волна хлынула на Малую Токмачку, и так же была успешно уничтожена еще по дороге к линии боевого соприкосновения.

"К*цапы использовали разнообразную технику для прорыва через позиции украинских бойцов — танки с РЭБами и минными тралами, а также техника с десантом, который разбегался по обрубленным снарядами посадкам, без возможности укрыться от дронов и артиллерийских снарядов бойцов СОУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое использование тяжелой техники врагом является необычным явлением в последнее время. Также враг на этом участке фронта начал процессы переброски личного состава и проведения ротаций, в частности, и на Запорожском отрезке.

"Была ли это просто отчаянная попытка или часть кампании давления новых сил — покажет только время. Следим за развитием событий", — рассуждают аналитики.

В заметке DeepState указано, что событие произошло в местности возле села Вербово. Если отметки на карте точку попытки прорыва РФ, потому что видим, что россиян остановили за 4-5 от линии разграничения.

Наступление РФ — кадры отражения атаки 118 ОМБр под Малой Токамачкой Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит на Запорожском направлении

Напомним, что ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС РФ наращивают активность, в частности используют больше тяжелой техники для атак на украинские позиции и серьезно готовятся к наступлению.

26 августа народный депутат Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи из-за ситуации в Запорожском и Новогеоргиевке.

Команда аналитиков DeepState 26 августа заявила об оккупации российскими военными сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.