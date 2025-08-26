Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи из-за ситуации в Запорожском и Новогеоргиевке (карты)
Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на ситуацию вокруг двух населенных пунктов Днепропетровской области, о которых разную информацию подают аналитики DeepState и Генштаб ВСУ.
Политик обратила внимание на положение дел в селах Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области, об оккупации которых ранее сообщали аналитики проекта DeepState.
"Генштаб — лжецы. Генштаб, наверно, забанили в Дельте", — кратко написала она.
После этого Безуглая разместила опрос, каким сообщениям о ситуации на фронте больше доверяют ее подписчики. На выбор она предложила два варианта: Генштаб и DeepState.
Судя по результатам голосования, подавляющее большинство выбрало данные DeepState.
Оккупация Запорожского и Новогеоргиевки: данные Генштаба и DeepState
Команда аналитиков DeepState 26 августа заявила об оккупации российскими военными сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
Паблик сообщал об активизации ВС РФ на крупном отрезке от села Дачное до Темировки. На Запорожское и Новогеоргиевку идет давление со стороны Зеленого Поля и Темировки.
Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подтверждал заход армии РФ в Запорожское и Новогеоргиевку. Генштаб ВСУ чуть позже заявил, что украинские силы остановили продвижение захватчиков и контролируют село Запорожское.
Активные боевые действия, как утверждает Генштаб, идут в районе села Новогеоргиевка.
Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной", описывающий ситуацию на фронте, подтверждает заход россиян в Днепропетровскую область и их закрепление на нескольких ключевых позициях.
По его оценкам, сейчас непонятно куда оккупанты будут двигаться далее: на Новониколаевку — Терново или попытаются выйти на Березово.
"Направление главного удара еще не определено, поэтому ситуация выглядит напряженной и непредсказуемой", — рассказал он.
Напомним, недавно россияне оккупировали село Затышок в Покровском районе Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов.
Мониторинговый проект DeepState подсчитал, что за последние 1010 дней войны россияне смогли оккупировать менее 1% территории Украины.