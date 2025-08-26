Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи из-за ситуации в Запорожском и Новогеоргиевке (карты)

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на ситуацию вокруг двух населенных пунктов Днепропетровской области, о которых разную информацию подают аналитики DeepState и Генштаб ВСУ.

Политик обратила внимание на положение дел в селах Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области, об оккупации которых ранее сообщали аналитики проекта DeepState.

"Генштаб — лжецы. Генштаб, наверно, забанили в Дельте", — кратко написала она.

После этого Безуглая разместила опрос, каким сообщениям о ситуации на фронте больше доверяют ее подписчики. На выбор она предложила два варианта: Генштаб и DeepState.

Судя по результатам голосования, подавляющее большинство выбрало данные DeepState.

Оккупация Запорожского и Новогеоргиевки: данные Генштаба и DeepState

Команда аналитиков DeepState 26 августа заявила об оккупации российскими военными сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

Паблик сообщал об активизации ВС РФ на крупном отрезке от села Дачное до Темировки. На Запорожское и Новогеоргиевку идет давление со стороны Зеленого Поля и Темировки.

Армия РФ активизировалась на крупном отрезке от села Дачное до Темировки

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подтверждал заход армии РФ в Запорожское и Новогеоргиевку. Генштаб ВСУ чуть позже заявил, что украинские силы остановили продвижение захватчиков и контролируют село Запорожское.

Активные боевые действия, как утверждает Генштаб, идут в районе села Новогеоргиевка.

Заход россиян в Днепропетровскую область подтверждают и украинские военные

Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной", описывающий ситуацию на фронте, подтверждает заход россиян в Днепропетровскую область и их закрепление на нескольких ключевых позициях.

По его оценкам, сейчас непонятно куда оккупанты будут двигаться далее: на Новониколаевку — Терново или попытаются выйти на Березово.

"Направление главного удара еще не определено, поэтому ситуация выглядит напряженной и непредсказуемой", — рассказал он.

Напомним, недавно россияне оккупировали село Затышок в Покровском районе Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов.

Мониторинговый проект DeepState подсчитал, что за последние 1010 дней войны россияне смогли оккупировать менее 1% территории Украины.