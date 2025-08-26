Безугла звинуватила Генштаб ЗСУ у брехні через ситуацію в Запорізькому та Новогеоргіївці (карти)

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на ситуацію навколо двох населених пунктів Дніпропетровської області, про які різну інформацію подають аналітики DeepState і Генштаб ЗСУ.

Related video

Політикиня звернула увагу на стан справ у селах Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області, про окупацію яких раніше повідомляли аналітики проєкту DeepState.

"Генштаб — брехуни. Генштаб, напевно, забанили в Дельті", — коротко написала вона.

Після цього Безугла розмістила опитування, яким повідомленням про ситуацію на фронті більше довіряють її підписники. На вибір вона запропонувала два варіанти: Генштаб і DeepState.

Судячи з результатів голосування, переважна більшість обрала дані DeepState.

Окупація Запорізького і Новогеоргіївки: дані Генштабу і DeepState

Команда аналітиків DeepState 26 серпня заявила про окупацію російськими військовими сіл Запорізьке і Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.

Паблік повідомляв про активізацію ЗС РФ на великому відрізку від села Дачне до Темирівки. На Запорізьке і Новогеоргіївку йде тиск з боку Зеленого Поля і Темирівки.

Армія РФ активізувалася на великому відрізку від села Дачне до Темирівки

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов підтверджував візит армії РФ у Запорізьке і Новогеоргіївку. Генштаб ЗСУ трохи пізніше заявив, що українські сили зупинили просування загарбників і контролюють село Запорізьке.

Активні бойові дії, як стверджує Генштаб, тривають у районі села Новогеоргіївка.

Захід росіян у Дніпропетровську область підтверджують і українські військові

Боєць Сил оборони України з позивним "Мучной", який описує ситуацію на фронті, підтверджує візит росіян до Дніпропетровської області та їхнє закріплення на кількох ключових позиціях.

За його оцінками, зараз незрозуміло, куди окупанти рухатимуться далі: на Новомиколаївку — Тернове чи спробують вийти на Березове.

"Напрямок головного удару ще не визначено, тому ситуація виглядає напруженою і непередбачуваною", — розповів він.

Нагадаємо, нещодавно росіяни окупували село Затишок у Покровському районі Донецької області. Також окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів.

Моніторинговий проєкт DeepState підрахував, що за останні 1010 днів війни росіяни змогли окупувати менше ніж 1% території України.