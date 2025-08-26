DeepState повідомив про втрату двох сіл у Дніпропетровській області: Генштаб спростовує (карти)

За даними команди DeepState, російські війська захопили села Запорізьке і Новогеоргіївка в Дніпропетровській області. Генштаб ЗСУ спростовує ці дані і заявляє про гарячі бої за населені пункти.

Російські військові окупували села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Про це повідомила команда аналітиків DeepState.

ЗС РФ давно активізувалися на досить великому відрізку вздовж адмінмежі областей від села Дачне до Темирівки, чинячи постійний тиск. Противник практично не використовує в штурмах військову техніку, а тільки піхоту з підтримкою БПЛА та інших засобів.

"Ворог уже деякий час веде бої як уздовж Дніпропетровської області, так і на її території. Не перший тиждень тривають активні бойові дії в районі Маліївки — противник просочується в глибину території", — зауважили аналітики.

Спроба росіян закріпитися простежується у Вороному, там бійці 225-го окремого штурмового полку проводили зачистку. Однак тепер додалося ще два населених пункти, куди зайшли окупанти й хочуть закріпитися, накопичуючи піхоту.

На Запорізьке і Новогеоргіївку ЗС РФ тиснуть з боку Зеленого Поля і Темирівки, ці напрямки спочатку розглядалися як потенційний рух до Гуляйполя.

Сили оборони України намагаються зупинити натиск ворога

Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зупинити натиск ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі.

"На жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає "нескінченну" піхоту в штурми", — розповіли в DeepState.

Просування ЗС РФ у Дніпропетровській області: що відомо

Захід російських військ у Запорізьке і Новогеоргіївку підтвердив агентству "РБК-Україна" речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його даними, російські загарбники прагнуть закріпитися в зазначених населених пунктах.

"Росіяни зайшли і намагаються закріпитися. Наші б'ються, щоб утримати позиції", — сказав він.

Генштаб ЗСУ тим часом заявляє, що Сили оборони України зупинили просування російських загарбників і продовжують контролювати село Запорізьке. Ворог намагається захопити цей населений пункт.

Тривають активні бої в районі села Новогеоргіївка, де ЗСУ завдають противнику значних втрат. Щодня знищуються десятки окупантів, розповіло військове командування.

Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів, як запевняють у Генштабі ЗСУ, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у DeepState вказували на просування росіян більш ніж на 2 кілометри вглиб Дніпропетровської області. У ЗС РФ утворився плацдарм площею до 12 кв. км.

Російська армія також просувається в Серебрянському лісництві Луганської області та біля села Дачне. Варто нагадати, що на початку липня окупанти заявляли про "захоплення" Дачного.