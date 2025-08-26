DeepState сообщил о потере двух сел в Днепропетровской области: Генштаб опровергает (карты)

По данным команды DeepState, российские войска захватили села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Генштаб ВСУ опровергает эти данные и заявляет о горячих боях за населенные пункты.

Российские военные оккупировали села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

ВС РФ давно активизировались по довольно большому отрезку вдоль админграницы областей от села Дачное до Темировки, оказывая постоянное давление. Противник практически не использует в штурмах военную технику, а только пехоту с поддержкой БПЛА и других средств.

DeepState указывало на продвижение россиян более чем на 2 километра вглубь Днепропетровской области

"Враг уже некоторое время ведет бои как вдоль Днепропетровской области, так и на ее территории. Не первую неделю идут активные боевые действия в районе Малеевки — противник просачивается в глубину территории", — заметили аналитики.

Попытка россиян закрепиться прослеживается в Вороном, там бойцы 225-го отдельного штурмового полка проводили зачистку. Однако теперь добавилось еще два населенных пункта, куда зашли оккупанты и хотят закрепиться, накапливая пехоту.

На Запорожское и Новогеоргиевку ВС РФ давят со стороны Зеленого Поля и Темировки, эти направления сначала рассматривались как потенциальное движение к Гуляйполю.

Силы обороны Украины пытаются остановить натиск врага

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы остановить натиск врага, стабилизировать ситуацию и не дать противнику зайти дальше.

"К сожалению, пока враг чувствует потенциал успеха и посылает "бесконечную" пехоту в штурмы", — рассказали в DeepState.

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области: что известно

Заход российских войск в Запорожское и Новогеоргиевку подтвердил агентству "РБК-Украина" спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его данным, российские захватчики стремятся закрепиться в указанных населенных пунктах.

"Россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции", — сказал он.

Генштаб ВСУ тем временем заявляет, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское. Враг пытается захватить этот населенный пункт.

Продолжаются активные бои в районе села Новогеоргиевка, где ВСУ наносят противнику значительные потери. Ежедневно уничтожаются десятки оккупантов, рассказало военное командование.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов, как уверяют в Генштабе ВСУ, не соответствует действительности.

Напомним, в DeepState указывали на продвижение россиян более чем на 2 километра вглубь Днепропетровской области. У ВС РФ образовался плацдарм площадью до 12 кв. км.

Российская армия также продвигается в Серебрянском лесничестве Луганской области и возле села Дачное. Стоит напомнить, что в начале июля оккупанты заявляли о "захвате" Дачного.