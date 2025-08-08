ВС РФ продвинулись возле Днепропетровской области: карта боевых действий от DeepState

ВС РФ, по данным аналитиком, имеют успехи возле села Дачное и в населенном пункте Зеленый Гай. Сохраняется сложная обстановка и на Лиманском направлении.

Российские оккупанты продвинулись в ряде наcеленных пунктов возле Днепропетровской области Донецкой области. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

Согласно данным аналитиков, наблюдается продвижение в Серебрянском лесничестве Луганской области, Зеленом Гаю (Новопавловское направление) и возле села Дачное Днепропетровской области.

Россияне ищут слабые позиции ВСУ

Cложная боевая обстановка наблюдается и на Лиманском направлении.

Почему россияне продвигаются в Серебрянском лесничестве

Аналитики DeepState ранее подробно разбирали причины продвижения врага в Серебрянском лесничестве. Противник ищет слабые позиции или их отсутствие, пролезает в тыл ВСУ и вступает в бои даже с пилотами БПЛА, для которых это становится большой неожиданностью.

Причиной такой ситуации заключаются в положении дел в одной из бригад ТРО, которым крайне необходима поддержка и ресурсы. ВС РФ преобладают в пехоте и добиваются успехов на участке.

Также украинские военные почувствовали сильное давление по отрезку "Григоровка-Серебрянка". Последние несколько дней российская пехота снизила интенсивность штурмов и может перегруппировываться.

Изменения наблюдаются в районе населенных пунктов Торское и Заречное. Россияне подошли к Торскому, которое является динамичной зоной боевых действий. Тем не менее все идет к тому, что село перейдет в "красную зону".

Атаки ВС РФ – данные Генштаба ВСУ

В оперативной сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что на Лиманском направлении оккупационные войска атаковали позиции украинских сил 25 раз. Попытки продвижения фиксируются в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодязи, Торское, в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 42 попыток наступления ВС РФ в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лысовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Филия, Толстое, Зеленое Поле, Свободное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

Напомним, украинские военные недавно говорили об опасности ситуации на Покровском направлении. Цель россиян — выйти к железной дороге и восточной окраине Покровска.

Сложная ситуация для Сил обороны Украины наблюдается на Лиманском направлении в Донецкой области. Россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ.