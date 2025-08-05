"Вылавливают в тылу": ВС РФ прорываются под Лиманом из-за проблем с обороной, — ВСУ (карты)

Ситуация на Лиманском направлении свидетельствует об истощении бригад, снижении уровня работы аэроразведки, взаимодействия между украинскими смежными подразделениями, говорят украинские защитники. Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о почти 30 российских штурмов.

Related video

На Лиманском направлении в Донецкой области усложнилась ситуация для Сил обороны Украины. Оккупанты пробираются в тыл, что свидетельствует о "дырах" в обороне. Об этом рассказал боец 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер".

"На Лиманском направлении тактическое положение наших подразделений очень сложное. Кое-где блуждающих п**аров вылавливают в неожиданных тыловых районах, что свидетельствует об истощении бригад, снижении уровня работы аэроразведки, взаимодействия между нашими смежными организмами и отсутствии координации у вражеских организмов", — проинформировал Бунятов.

Боец отметил, что тактическую неблагоприятную обстановку можно описать "кодовым названием "п**дец". По его мнению, в проблемах виновата одна из бригад, которая держит позиции под Лиманом.

"Кто знает, возможно это такой "специальный тактический ход", чтобы заманить врага в ловушку, но пока вижу только пожар, приближающийся к Лиману. В общем в интернете по этому направлению с***сь, если не заходить на DeepStatе", — высказался Станислав Бунятов.

Другой военный Сил обороны с позывным "Алекс" тоже подтверждает осложнение ситуации на Лиманском направлении.

"Обстановка на Лиманском направлении сильно осложнилась, противник постоянно проводит штурмовые действия коробочками и с десяток личного состава в них. К северу от Лимана, в районе Зеленой Доли, противник на днях подобными штурмовыми действиями имел успех и продвижение", — написал он.

"Алекс" отметил, что сейчас линия боевого соприкосновения фактически расположена по линии Ямполовка — Торское, что ставит под угрозу всю украинскую группировку в Серебрянке.

Сообщение "Алекса" о ситуации на Лиманском направлении

Наступление РФ — Генштаб о ситуации под Лиманом

В сводке Генштаба ВСУ 5 августа сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

Карта боев на Лиманском направлении

Напомним, что ВСУ на Лиманском направлении разбили понтонную переправу россиян. Бойцы Сил обороны Украины дождались подходящего момента и нанесли удар. Были уничтожены БМ-21 "Град" и пушки 152-мм "Мста-Б". Оружие, которое уничтожило артиллерию ВСУ, — это FPV-дроны на оптоволокне.

24 июля сообщалось, что на Лиманском направлении ВС РФ зашли в Торское и теперь мешают Силам обороны. Они угрожают взять город в "клещи", их пытаются выбить, но ситуация сложная.

Также на Лиманском направлении ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону, штурмуя малыми группами. К штурмам их заставляют сбросами с дронов.