Дождались подходящего момента: ВСУ уничтожили россиян с техникой на понтонном мосту под Лиманом

Оккупанты остались без реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и пушки 152-мм "Мста-Б". Характерные воронки свидетельствуют о том, что вражескую технику поймали FPV-дроны и ствольная артиллерия.

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ВС РФ на Лиманском направлении потеряли немалое количество бронетехники и артиллерии, когда пытались перебраться через возведенную ими понтонную переправу. Бойцы Сил обороны Украины дождались подходящего момента и нанесли удар. Соответствующие фото обнародовал в соцсети Х (Twitter) морской пехотинец под ником Kriegsforscher.

Так, на одной из переправ оккупанты остались без реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и пушки 152-мм "Мста-Б" вместе с тягачом. Также были разбиты бронетранспортер БТР-82А, автомобиль, БМП, вездеход и грузовик.

Характерные воронки свидетельствуют о том, что вражескую технику поймали FPV-дроны и ствольная артиллерия.

Какую именно реку пытались форсировать российские войска — не сообщается.

Как пишет "Милитарный", скорее всего, это произошло на реке Жеребец, которая протекает в районе населенных пунктов Заречное и Торское в Донецкой области.

Штурмовые действия в этом секторе ведут подразделения 169-й и 164-й отдельных мотострелковых бригад, а также 31-го и 37-го мотострелковых полков ВС РФ.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 июля сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

Карта боев на Лиманском направлении

Напомним, что 29 июля сообщалось, что ВС РФ имели успехи на фронте. Они продвинулись в районе двух населенных пунктов в Донецкой области, недалеко от города Краматорск и Великой Новоселки.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины отбросили противника от Плавней и из северной части Каменского в Запорожье.