Дочекалися слушного моменту: ЗСУ знищили росіян із технікою на понтонному мосту під Лиманом

Окупанти залишилися без реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" і гармати 152-мм "Мста-Б". Характерні воронки свідчать про те, що ворожу техніку вполювали FPV-дрони та ствольна артилерія.

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ЗС РФ на Лиманському напрямку втратили чималу кількість бронетехніки та артилерії, коли намагалися перебратися через зведену ними понтонну переправу. Бійці Сил оборони України дочекалися слушного моменту і завдали удару. Відповідні фото оприлюднив у соцмережі Х (Twitter) морський піхотинець під ніком Kriegsforscher.

Так, на одній з переправ окупанти залишилися без реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" і гармати 152-мм "Мста-Б" разом із тягачем. Також були розбиті бронетранспортер БТР-82А, автомобіль, БМП, всюдихід і вантажівка.

Характерні воронки свідчать про те, що ворожу техніку вполювали FPV-дрони та ствольна артилерія.

Яку саме річку намагалися форсувати російські війська — не повідомляється.

Як пише "Мілітарний", скоріш за все, це сталося на річці Жеребець, яка протікає в районі населених пунктів Зарічне та Торське на Донеччині.

Штурмові дії в цьому секторі ведуть підрозділи 169-ї та 164-ї окремих мотострілецьких бригад, а також 31-го і 37-го мотострілецьких полків ЗС РФ.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 липня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

Карта боїв на Лиманскому напрямку

Нагадаємо, що 29 липня повідомлялося, що ЗС РФ мали успіхи на фронті. Вони просунулися у районі двох населених пунктів у Донецькій області, неподалік від міста Краматорськ та Великої Новосілки.

Також повідомялося, що Сили оборони України відкинули противника від Плавнів та з північної частини Камʼянського на Запоріжжі.