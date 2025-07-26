ВСУ отбросили ВС РФ от Плавней и из части Каменского на Запорожье (карта)

Россияне продвинулись от Радковки возле Купянска и полностью захватили Белую Гору возле Торецка.

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Российские оккупанты имеют продвижение в районе Купянска и в районе Торецка, зато Силы обороны имеют в районе Каменского в Запорожье. Об этом пишут OSINT-аналитики группы In Factum.

"Россияне продвинулись от Радковки еще ближе к северным окраинам Купянска. Торецк — россияне полностью захватили Белую Гору. Пехота противника там была замечена еще на прошлой неделе, теперь, похоже, закрепились", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Зеленого Гая

Они также сообщили о ситуации на других направлениях. В частности, по их информации, в районе Покровска ситуация не изменилась, но на отрезке Комар — Зеленый Гай россияне имеют успехи — они полностью заняли Зеленый Гай.

Зато Силы обороны имеют успехи на Запорожском направлении.

"Каменское. Здесь интересно, потому что похоже Силы обороны Украины отбросили противника от Плавней и из северной части Каменского. Теперь это серая зона", — проинформировали аналитики.

Карта боев в районе Каменского

Напомним, что у россиян есть амбиция обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию. РФ стянула под Покровск 100-тысяч войск.

Также на Покровском направлении ситуация и дальше остается напряженной. ВС РФ пытаются давить и прорвать фронт.