"Виловлюють в тилу": ЗС РФ прориваються під Лиманом через негаразди з обороною, — ЗСУ (карти)

Ситуація на Лиманському напрямку свідчить про виснаження бригад, зниження рівня роботи аеророзвідки, взаємодії між українськими суміжними підрозділами, говорять українські захисники. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про майже 30 російських штурмів.

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На Лиманському напрямку на Донеччині ускладнилася ситуація для Сил оборони України. Окупанти пробираються в тил, що свідчить про "дірки" в обороні. Про це розповів боєць 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер".

"На Лиманському напрямку тактичне положення наших підрозділів дуже складне. Подекуди блукаючих п**арів виловлюють в неочікуваних тилових районах, що свідчить про виснаження бригад, зниження рівня роботи аеророзвідки, взаємодії між нашими суміжними організмами та відсутність координації у ворожих організмів", — проінформував Бунятов.

Боєць наголосив, що тактичну несприятливу обстановку можна описати "кодовою назвою "п**дець". На його думку, у проблемах винна одна з бригад, яка тримає позиції під Лиманом.

"Хто знає, можливо це такий "спеціальний тактичний хід", щоб заманити ворога в пастку, але поки бачу тільки пожежу, що наближається до Лиману. Загалом в інтернеті по цьому напрямку з***сь, якщо не заходити на DeepStatе", — висловився Станіслав Бунятов.

Інший військовий Сил оборони з позивним "Алекс" теж підтверджує ускладнення ситуації на Лиманському напрямку.

"Обстановка на Лиманському напрямку сильно ускладнилась, противник постійно проводить штурмові дії коробочками та з десяток особового складу в них. На північ від Лиману, в районі Зеленої Долі, противник днями подібними штурмовими діями мав успіх та просування", — написав він.

"Алекс" зауважив, що зараз лінія бойового зіткнення фактично розташована по лінії Ямполівка — Торське, що ставить під загрозу все українське угрупування в Серебрянці.

Допис "Алекса" про ситуацію на Лиманському напрямку

Наступ РФ — Генштаб про ситуацію під Лиманом

У зведенні Генштабу ЗСУ 5 серпня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

Карта боїв на Лиманському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ на Лиманському напрямку розбили понтонну переправу росіян. Бійці Сил оборони України дочекалися слушного моменту і завдали удару. Були знищені БМ-21 "Град" і гармати 152-мм "Мста-Б". Зброя, яка знищила артилерію ЗСУ, — це FPV-дрони на оптоволокні.

24 липня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ЗС РФ зайшли в Торське і тепер заважають Силам оборони. Вони загрожують взяти місто у "кліщі", їх намагаються вибити, але ситуація складна.

Також на Лиманському напрямку ЗС РФ намагалися прорвати українську оборону, штурмуючи малими групами. До штурмів їх змушують скидами з дронів.