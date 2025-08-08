ЗС РФ просунулися біля Дніпропетровської області: карта бойових дій від DeepState

ЗС РФ, за даними аналітиком, мають успіхи біля села Дачне і в населеному пункті Зелений Гай. Зберігається складна обстановка і на Лиманському напрямку.

Російські окупанти просунулися в низці населених пунктів біля Дніпропетровської області Донецької області. Про це повідомила команда аналітиків DeepState.

Згідно з даними аналітиків, спостерігається просування в Серебрянському лісництві Луганської області, Зеленому Гаю (Новопавлівський напрямок) і біля села Дачне Дніпропетровської області.

Росіяни шукають слабкі позиції ЗСУ

Складна бойова обстановка спостерігається і на Лиманському напрямку.

Чому росіяни просуваються в Серебрянському лісництві

Аналітики DeepState раніше детально розбирали причини просування ворога в Серебрянському лісництві. Противник шукає слабкі позиції або їхню відсутність, пролазить у тил ЗСУ і вступає в бої навіть із пілотами БПЛА, для яких це стає великою несподіванкою.

Причиною такої ситуації є стан справ в одній із бригад ТРО, яким вкрай необхідна підтримка і ресурси. ЗС РФ переважають у піхоті й домагаються успіхів на ділянці.

Також українські військові відчули сильний тиск на відрізку "Григорівка-Серебрянка". Останні кілька днів російська піхота знизила інтенсивність штурмів і може перегруповуватися.

Зміни спостерігаються в районі населених пунктів Торське та Зарічне. Росіяни підійшли до Торського, яке є динамічною зоною бойових дій. Проте все йде до того, що село перейде в "червону зону".

Атаки ЗС РФ — дані Генштабу ЗСУ

В оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що на Лиманському напрямку окупаційні війська атакували позиції українських сил 25 разів. Спроби просування фіксуються в районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, у бік Серебрянки, Григорівки та Ольгівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 42 спроби наступу ЗС РФ у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут і Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та в бік Новоіванівки.

Нагадаємо, українські військові нещодавно говорили про небезпеку ситуації на Покровському напрямку. Мета росіян — вийти до залізниці та східної околиці Покровська.

Складна ситуація для Сил оборони України спостерігається на Лиманському напрямку в Донецькій області. Росіяни постійно штурмують позиції ЗСУ.