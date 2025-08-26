ВС РФ продвинулись на 2 км в Днепропетровской области: какие два села под оккупацией (карты)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись более чем на 2 км вглубь Днепропетровской области. Россияне создали плацдарм ориентировочной площадью 12 кв. км. Кроме того, выросла серая зона рядом с административной границей области.

Related video

Днем 26 августа появились изменения на карте боевых действий, сообщили в Telegram-канале проекта DeepState. Аналитики проекта выяснили, что россияне имеют успехи на Новопавловском направлении и действительно зашли в Днепропетровскую область.

DeepState сообщил, что ВС РФ оккупировали села Запорожское и Новогеоргиевку Днепропетровской области. Накануне, 25 августа, карта показывала, что населенные пункты находятся в серой зоне, а теперь оказались под контролем россиян. Ориентировочные успехи врага — 2 км вглубь области и оккупация около 12 кв. км, показывают данные аналитиков.

Наступление РФ — карта боев на границе Днепропетровской области 26 августа Фото: DeepState

В отчете также говорится о продвижении ВС РФ в трех точках линии фронта на востоке. Речь идет о смещении позиций ВСУ рядом с Шевченко (еще "плюс" 1 км возле админграницы Днепропетровской области), а также Белой Горой и Александро-Шультино ("плюс" 3 км в сторону Константиновки Донецкой области).

Наступление РФ — карта боев под Константиновкой 26 августа Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете и картах боевых действий Генштаба ВСУ, опубликованные на Facebook утром 26 августа, не указано появление войск РФ на территории Днепропетровской области. Указано, что на Новопавловском направлении насчитали 19 российских атак, а больше всего — под Покровском (43). В перечне населенных пунктов, возле которых происходили попытки штурмов, не упоминаются села, о которых написал DeepState: ни Запорожское, ни Новогеоргиевка, ни Белая Гора, ни Александро-Шультино.

Новость дополняется...