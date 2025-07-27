Аналитики заявили об оккупации сел в Днепропетровской области: что говорят в Генштабе (карты)

OSINT-аналитики сообщили о том, что ВС РФ якобы держат позиции вблизи села Дачное и вывесили триколор в селе Макеевка в Днепровской области. Однако украинское командование уверяет, что российской пехоты в области вообще нет.

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Кадры, которые локализовали по координатам 48.058873,36.793083, опубликовали украинские военные. OSINT-аналитик, который отслеживает боевые действия в Донецкой и Сумской областях, richardzai 26 июля сообщил, что Силы обороны показали удар по позициям ВС РФ вблизи Дачного.

Кадр из видео работы БПЛА на неназванном направлении Фото: richardzai / X Похожая локация на карте вблизи Дачного Фото: richardzai / X

Видео, о котором идет речь, было опубликовано пресс-службой 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ. Фактически это — нарезка кадров работы дронов на фронте, направление военные не указывали.

"Там, где еще вчера они били с позиций — сегодня молчание. Маскировка не спасает. Ротации и маневрирование не помогают. Каждая попытка врага действовать на наших участках — обречена. От нас не убежать. После нас не выжить", — подчеркнула в публикации пресс-служба.

Кроме того, аналитики Ukraine Control Map сообщили, что российские оккупанты из 336-й бригады морской пехоты подняли флаг в Малиевке по координатам 47.92425, 36.63164. Информацию об этом обнародовал пользователь с ником "Сливочный каприз", заявив о триколоре в центре села.

ВС РФ якобы вывесили триколор в Днепропетровской области Фото: Ukraine Control Map / X

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке сообщил, что ВС РФ вошли в Донецкую область через третий рубеж, якобы захватив Малиевку. Он передал, что украинцы возвели по всему селу массивные линии "зубов дракона" и противотанковые рвы, но оставили их "без охраны" и из-за этого потеряли.

Российские оккупанты якобы захватили Малиевку Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Также Рёпке заявил о полном захвате Дачного в Днепропетровской области. По его словам, захватчики установили новые позиции в 2 километрах к северо-западу от села.

Немецкий аналитик показал зону, которую якобы захватили ВС РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

25 июля в hromadske со ссылкой на военные источники информировали, что россияне пытались войти в Дачное на границе Днепропетровской и Донецкой областей, чтобы разместить там свой личный состав.

Что говорят в ВСУ

В своей утренней сводке, опубликованной 27 июля, Генштаб не подтверждал ни оккупацию Макеевки, ни захват Дачного. Зато сообщалось о 12 вражеских атаках на Новопавловском направлении, в том числе вблизи Малиевки. Также бои шли вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай и Воскресенка.

Данные Генштаба ВСУ о ситуации на Новопавловском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона заверил, что по состоянию на 26 июля вражеские войска не зашли в Днепропетровскую область, несмотря на все попытки и надежды. По его словам, оккупанты "уже почти верили, что удастся", но наступление затормозилось. Военный подчеркнул, что российская пехота дойти туда не может, поэтому регион терроризируют КАБами.

Напомним, ночью на 27 июля аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ на трех направлениях. Представитель 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский предупредил, что россияне пытаются накопиться в лесополосах на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В Reuters сообщили, что в ближайшее время РФ может организовать крупномасштабное нападение на Украину с участием бойцов КНДР. Кроме того, Северная Корея продолжает поставлять россиянам оружие.