Аналітики заявили про окупацію сіл у Дніпропетровській області: що кажуть у Генштабі (карти)

OSINT-аналітики повідомили про те, що ЗС РФ нібито тримають позиції поблизу села Дачне та вивісили триколор у селі Макіївка на Дніпровщині. Однак українське командування запевняє, що російської піхоти в області взагалі немає.

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Кадри, які локалізували за координатами 48.058873,36.793083, опублікували українські військові. OSINT-аналітик, який відстежує бойові дії у Донецькій і Сумській областях, richardzai 26 липня повідомив, що Сили оборони показали удар по позиціях ЗС РФ поблизу Дачного.

Кадр з відео роботи БПЛА на неназваному напрямку Фото: richardzai / X Схожа локація на мапі поблизу Дачного Фото: richardzai / X

Відео, про яке йдеться, було опубліковане пресслужбою 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ. Фактично це — нарізка кадрів роботи дронів на фронті, напрямок військові не вказували.

"Там, де ще вчора вони били з позицій — сьогодні мовчання. Маскування не рятує. Ротації та маневрування не допомагають. Кожна спроба ворога діяти на наших ділянках — приречена. Від нас не втекти. Після нас не вижити", — підкреслила в публікації пресслужба.

Окрім того, аналітики Ukraine Control Map повідомили, що російські окупанти з 336-ї бригади морської піхоти здійняли прапор у Маліївці за координатами 47.92425, 36.63164. Інформацію про це оприлюднив користувач з ніком "Сливочный каприз", заявивши про триколор у центрі села.

ЗС РФ нібито вивісили триколор у Дніпропетровській області Фото: Ukraine Control Map / X

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке повідомив, що ЗС РФ увійшли в Донецьку область через третій рубіж, нібито захопивши Маліївку. Він передав, що українці звели по всьому селу масивні лінії "зубів дракона" і протитанкові рови, але залишили їх "без охорони" і через це втратили.

Російські окупанти нібито захопили Маліївку Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Також Рьопке заявив про повне захоплення Дачного у Дніпропетровській області. З його слів, загарбники встановили нові позиції за 2 кілометри на північний захід від села.

Німецький аналітик показав зону, яку нібито захопили ЗС РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

25 липня у hromadske з посиланням на військові джерела інформували, що росіяни намагались увійти до Дачного на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, щоб розмістити там свій особовий склад.

Що кажуть у ЗСУ

У своєму ранковому зведенні, опублікованому 27 липня, Генштаб не підтверджував ані окупацію Макіївки, ані захоплення Дачного. Натомість повідомлялось про 12 ворожих атак на Новопавлівському напрямку, в тому числі поблизу Маліївки. Також бої точилися поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай і Воскресенка.

Дані Генштабу ЗСУ про ситуацію на Новопавлівському напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону запевнив, що станом на 26 липня ворожі війська не зайшли у Дніпропетровську область попри усі намагання і надії. З його слів, окупанти "вже майже вірили, що вдасться", але наступ загальмував. Військовий підкреслив, що російська піхота дійти туди не може, тому регіон тероризують КАБами.

Нагадаємо, вночі на 27 липня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ на трьох напрямках. Представник 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський попередив, що росіяни намагаються накопичитися у лісосмугах на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

У Reuters повідомили, що найближчим часом РФ може організувати великомасштабний напад на Україну за участю бійців КНДР. Окрім того, Північна Корея продовжує постачати росіянам зброю.