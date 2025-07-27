Росія готує масштабний наступ у серпні за участю військ КНДР, — Reuters

Влада Північної Кореї може відправити свої війська для допомоги Росії у війні проти України

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Росія, можливо, готова найближчим часом організувати великомасштабний напад на Україну за допомогою північнокорейських солдатів, пише агентство Reuters із посиланням на заяву члена парламенту Південної Кореї Лі Сон Квеуна.

"Терміни додаткового розгортання такі, що це може бути вже в липні або серпні", — сказав Лі, додавши, що ці дані ґрунтуються на інформації про примусову мобілізацію та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого російського представника.

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При цьому, Пхеньян продовжує постачати зброю в Росію. В обмін на артилерійські боєприпаси і ракети КНДР, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Нагадаємо, Північна Корея готова відправити на лінію фронту додатково ще 25 000-30 000 солдатів. Таким чином вони доповнять 11-тисячний контингент північнокорейських бійців, які були відправлені для підсилень російської армії в листопаді минулого року.

За оцінками західних чиновників, війська КНДР, які воювали проти ЗСУ в Курській області, втратили близько 4000 осіб убитими і пораненими.

Українська розвідка вважає, що Північна Корея наразі значно покращила свої можливості, перейнявши досвід ведення війни дронами, удосконаливши свої балістичні ракети та прискоривши виробництво сучасної зброї.