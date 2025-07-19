У КНДР, щоб здивувати Лаврова, на курорт зігнали місцевих жителів (фото)

На новому курорті Північної Кореї вже відпочивали російські туристи, але їх було занадто мало, щоб заповнити пляжі. Після візиту глави МЗС РФ курорт для росіян знову закрили. Примітно, але на курорті приймають тільки американські долари нового зразка.

Related video

Щоб здивувати Сергія Лаврова, главу МЗС РФ під час офіційного візиту до Північної Кореї, новим курортом Вонсан-Кальма, пляжі заповнили місцевими жителями, пише росЗМІ "РБК".

Курорт Вонсан-Кальма в Північній Кореї назвали "головним досягненням" цього року, а Кім Чен Ин особисто брав участь у церемонії його відкриття разом із донькою Кім Чжу Е. Повідомлялося, що "відвідувачі всіма фібрами відчули вражаючий новий рівень туристичної культури, що розквітає в епоху Трудової партії", а "в різних місцях визначної пам'ятки панував щасливий сміх гостей".

Фото: KCNA

Кім Чен із донькою на відкритті курорту Вонсан-Кальма Фото: KCNA

На курорт у липні вирушила перша група росіян. Одразу варто зазначити, що після візиту Лаврова курорт закрили.

Туристи поділилися враженнями, розповівши, що з Пхеньяну до Вонсана вони мали летіти літаком, проте виліт скасували, і посадили туристів на поїзд.

"Цілий поїзд для 13 осіб — це просто немислимо! Він був новий, дуже зручний, з кондиціонерами", — розповіли туристки.

Після цього замість обіцяного готелю "Чамме" їх поселили в інший — нібито тому, що в "Чамме" розташувався екіпаж літака Лаврова та журналісти, які з ним прибули. І до прибуття очільника МЗС РФ курорт був порожній: на всій його величезній території не було нікого, крім їхньої групи, двох гідів та обслуговуючого персоналу. Однак одразу після приземлення літака російського міністра о 8:30 ранку на узбережжя "ринули юрби місцевих жителів, вбраних у шорти, футболки з написами "Корея, Пхеньян" і прапором КНДР, панами і з сонцезахисними парасольками".

Туристи з РФ на курорті в КНДР Фото: РБК

Туристки розповіли, що, незважаючи на пекуче сонце, "туристи" статечно дефілювали пляжем, а, побачивши російських журналістів, діставали смартфони і робили групові знімки на тлі нових готелів, співочих фонтанів і дитячих майданчиків. Діти були з надувними колами, але в море не заходили.

Після приїзду Лаврова, курорт Вонсан-Кальма заполонили підставні "туристи" Фото: РБК

Фальшиві туристи зображували відпочинок навіть у спеку Фото: РБК

Деякі з "відпочивальників", як виявилося, володіли російською. Коли кореспондент РБК привіталася з колегами-телевізійниками, які поверталися з пляжу, кореєць, що проходив повз, сприйняв привітання на свій рахунок і вигукнув: "Привіт!". А на другому поверсі готелю "Чамме" можна було спостерігати, як дівчина в білій футболці з прапором КНДР і чоловік у чорному костюмі, здавалося, цілодобово грають у більярд. Вони стояли біля зеленого сукна і о другій годині ночі, коли російські журналісти поверталися з пізньої вечері, і о восьмій ранку наступного дня, і весь вечір після завершення офіційних заходів. Але варто було тільки репортерам зникнути з їхнього поля зору, як стукіт більярдних куль негайно затихав.

Ті, хто зустрічав Лаврова, потім теж зображували туристів Фото: РБК

Біля готелю "Кальмегі", де проходили російсько-північнокорейські переговори на рівні міністрів закордонних справ, Лаврова зустрічала група місцевих жителів у білих сорочках і ошатних сукнях. Дівчина в традиційному вбранні вручила йому квіти. За півгодини після початку переговорів ті самі люди пройшли повз журналістів, які чекали в лобі, але тепер уже в образі туристів.

Вулиці міста Вонсан Фото: РБК

При цьому в саме місто Вонсан туристів не пускали, вони його бачили тільки з вікна автобуса.

Скільки коштує відпочити на курорті Кім Чен Ина

Вартість семиденного туру, який пропонує туроператор КНДР "Восток-Интур", становить 1400 доларів США і 35 000 російських рублів на людину.

Відкриття курорту Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Цікаво, але північнокорейських грошей туристам не дають. У сувенірних крамницях вони розплачувалися браслетом із вбудованим чипом: кошти списуються з внутрішнього рахунку постояльця, на який необхідно внести на ресепшен готівку — приймають виключно американські долари нового зразка.

Найдорожчий місцевий алкогольний напій, дистилят Kaesong Koryo Insam X. O. десятирічної витримки, у готельних магазинах коштує 48 доларів, 60-градусний самогон із женьшенем і змією — 25 доларів, пляшка місцевого пива "Тедонган" коштуватиме 2 долари. При цьому можна купити й елітний імпортний алкоголь, який заборонений санкціями Ради безпеки ООН. Наприклад Rémy Martin Reserve Cellar коштуватиме 394 долари, Camus Extra у сувенірній упаковці 490 доларів, а 30-річний Ballantines 537 доларів.

Шведський стіл для туристів Фото: РБК

Харчування в готелі обходиться в 10 доларів. Сніданок організовано як шведський стіл, але страви накладають і приносять офіціантки. Вечерю подавали курсом із кількох страв: закуски, включно з кімчі, слабосолоною рибою і рисовими пиріжками "тток", суп і три основні страви. Також подають рибу, м'ясо і навіть японські суші, хоча в КНДР Японію вважають агресором і маріонеткою США.

10 хвилин інтернету коштує майже два долари.

Візит Лаврова до КНДР: що відомо

Фото візиту вкрай мало. Судячи з них, Сергія Лаврова Кім Чен Ин приймав на розкішній яхті. Після офіційні ЗМІ КНДР повідомили, що було "знову підтверджено тверду волю продовжувати корейсько-російські відносини, які мають глибоке історичне коріння і традицію".

Зустріч Лаврова і Кім Чен Ина на яхті Фото: KCNA

Але на урочистому банкеті на курорті Вонсан-Кальма в готелі "Менсасімні" Кім не був присутній. Його заміняли міністр закордонних справ Чве Сон Хі і заступник міністра Кім Чон Гю.

Банкет на честь Лаврова на курорті Вонсан-Кальма Фото: KCNA

Нагадаємо, раніше Фокус писав про курорт Вонсан-Кальма. Перш, ніж його привели до ладу і відкрили для туристів, його вподобали безхатченки, існування яких у Північній Кореї заперечується. Тож розкішний курорт, де приймали Лаврова, тривалий час мав репутацію, яка буквально смерділа.

При цьому поруч із курортом Вонсан-Кальма розташований ракетний полігон. Чи проводяться там випробування і зараз — невідомо.