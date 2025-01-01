Кім Чен Ин із донькою показав новий розкішний курорт КНДР поруч із ракетним полігоном
Північнокорейський диктатор пообіцяв, що пляжний курорт Вонсан-Кальма відкриється в червні 2025 року. І особисто проінспектував номери.
Кім Чен Ин відклав відкриття свого пляжного курорту, але заприсягся, що туристичний напрямок однаково відчинить свої двері цього року: у червні 2025 року. Північнокорейський диктатор будує розкішні готелі та місця відпочинку в зоні Вонсан-Кальма, щоб створити "прибережну країну чудес" для туристів. Про це пише Daily Mail.
Курорт, що налічує 150 будівель, стане одним із найбільших у світі пляжних курортів з одним оператором. Це був найбільш обговорюваний туристичний проєкт Кім Чен Ина відтоді, як 2015 року було оголошено плани його розвитку.
Раніше планувалося, що курорт зможе одночасно приймати до 100 000 відвідувачів.
Спочатку відкриття курорту було заплановано на травень 2025 року. Курорт розташований на бездоганному білому пляжі і поруч із ракетним полігоном.
Тепер Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що урочисте відкриття курорту перенесуть і він має відкритися для туристів у червні 2025 року.
Тут будуть побудовані аквапарки, готелі та аеродром.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е проінспектували курорт у компанії чиновників: прогулялися пляжем, відвідали номери, ресторан і кінотеатр.
Натхнення прийшло до Кіма після того, як його чиновники були "здивовані" під час поїздки на іспанське узбережжя Коста-Бланка 2017 року.
Курорт Вонсан-Кальма, розташований на бездоганному білому пляжі, також розташований поруч із ракетним полігоном. Неподалік розташований аеропорт і гірськолижний курорт, який влада Північної Кореї просувала до пандемії COVID.
ЗМІ КНДР зазначили, що Кім Чен Ин згадав про те, що в Північній Кореї є туристичні ресурси "в такій великій кількості і різноманітності, що цьому заздрять усі люди світу".
А також у наявності все, необхідне для розвитку туризму: "політична стабільність, перевага суспільного ладу і матеріально-економічні умови".
Північна Корея залишається закритою для туристів із моменту спалаху COVID-19 2020 року, коли одна з найзакритіших країн світу самоізолювалася від решти світу. Після пандемії Північна Корея приймала тільки обраних, головним чином, це були офіційні делегації та туристи з Росії, чий президент Володимир Путін є союзником Кім Чен Ина.
Північна Корея раніше намагалася розвивати туризм з метою отримання доходу. Іноземні туристи, які бажають відвідати надсекретну Північну Корею, можуть зробити це тільки в рамках екскурсії, в рамках якої гіди повністю контролюють те, що побачать відвідувачі.
Внутрішні поїздки, як і раніше, суворо контролюються, але цілком можливо, що громадянам Північної Кореї дозволять відвідати новий курорт у Вонсані.
Нагадаємо, Фокус писав про новий північнокорейський курорт Вонсан-Кальма. Поки довгостій стояв занедбаним, його облюбували бездомні, існування яких у КНДР заперечують. У підсумку курорт був буквально завалений нечистотами.