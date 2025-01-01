Кім Чен Ин із донькою показав новий розкішний курорт КНДР поруч із ракетним полігоном

Північнокорейський диктатор пообіцяв, що пляжний курорт Вонсан-Кальма відкриється в червні 2025 року. І особисто проінспектував номери.

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Кім Чен Ин відклав відкриття свого пляжного курорту, але заприсягся, що туристичний напрямок однаково відчинить свої двері цього року: у червні 2025 року. Північнокорейський диктатор будує розкішні готелі та місця відпочинку в зоні Вонсан-Кальма, щоб створити "прибережну країну чудес" для туристів. Про це пише Daily Mail.

Курорт, що налічує 150 будівель, стане одним із найбільших у світі пляжних курортів з одним оператором. Це був найбільш обговорюваний туристичний проєкт Кім Чен Ина відтоді, як 2015 року було оголошено плани його розвитку.

Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е на курорті Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Раніше планувалося, що курорт зможе одночасно приймати до 100 000 відвідувачів.

Спочатку відкриття курорту було заплановано на травень 2025 року. Курорт розташований на бездоганному білому пляжі і поруч із ракетним полігоном.

Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е на курорті Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Тепер Центральне телеграфне агентство Кореї заявило, що урочисте відкриття курорту перенесуть і він має відкритися для туристів у червні 2025 року.

Тут будуть побудовані аквапарки, готелі та аеродром.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е проінспектували курорт у компанії чиновників: прогулялися пляжем, відвідали номери, ресторан і кінотеатр.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Натхнення прийшло до Кіма після того, як його чиновники були "здивовані" під час поїздки на іспанське узбережжя Коста-Бланка 2017 року.

Курорт Вонсан-Кальма, розташований на бездоганному білому пляжі, також розташований поруч із ракетним полігоном. Неподалік розташований аеропорт і гірськолижний курорт, який влада Північної Кореї просувала до пандемії COVID.

ЗМІ КНДР зазначили, що Кім Чен Ин згадав про те, що в Північній Кореї є туристичні ресурси "в такій великій кількості і різноманітності, що цьому заздрять усі люди світу".

Кім Чен Ин на курорті Вонсан-Кальма Фото: KCNA

А також у наявності все, необхідне для розвитку туризму: "політична стабільність, перевага суспільного ладу і матеріально-економічні умови".

Північна Корея залишається закритою для туристів із моменту спалаху COVID-19 2020 року, коли одна з найзакритіших країн світу самоізолювалася від решти світу. Після пандемії Північна Корея приймала тільки обраних, головним чином, це були офіційні делегації та туристи з Росії, чий президент Володимир Путін є союзником Кім Чен Ина.

Північна Корея раніше намагалася розвивати туризм з метою отримання доходу. Іноземні туристи, які бажають відвідати надсекретну Північну Корею, можуть зробити це тільки в рамках екскурсії, в рамках якої гіди повністю контролюють те, що побачать відвідувачі.

Внутрішні поїздки, як і раніше, суворо контролюються, але цілком можливо, що громадянам Північної Кореї дозволять відвідати новий курорт у Вонсані.

Курорт Вонсан-Кальма в КНДР відкриється влітку 2025 року Фото: KCNA

Нагадаємо, Фокус писав про новий північнокорейський курорт Вонсан-Кальма. Поки довгостій стояв занедбаним, його облюбували бездомні, існування яких у КНДР заперечують. У підсумку курорт був буквально завалений нечистотами.