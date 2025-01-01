Ким Чен Ын с дочкой показал новый роскошный курорт КНДР рядом с ракетным полигоном
Северокорейский диктатор пообещал, что пляжный курорт Вонсан-Кальма откроется в июне 2025 года. И лично проинспектировал номера.
Ким Чен Ын отложил открытие своего пляжного курорта, но поклялся, что туристическое направление все равно откроет свои двери в этом году: в июне 2025 года. Северокорейский диктатор строит роскошные отели и места отдыха в зоне Вонсан-Кальма, чтобы создать "прибрежную страну чудес" для туристов. Об этом пишет Daily Mail.
Курорт, насчитывающий 150 зданий, станет одним из крупнейших в мире пляжных курортов с одним оператором. Это был самый обсуждаемый туристический проект Ким Чен Ына с тех пор, как в 2015 году были объявлены планы его развития.
Ранее планировалось, что курорт сможет одновременно принимать до 100 000 посетителей.
Первоначально открытие курорта было запланировано на май 2025 года. Курорт расположен на безупречном белом пляже и рядом с ракетным полигоном.
Теперь Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что торжественное открытие курорта будет перенесено и он должен открыться для туристов в июне 2025 года.
Здесь будут построены аквапарки, гостиницы и аэродром.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э проинспектировали курорт в компании чиновников: прогулялись по пляжу, посетили номера, ресторан и кинотеатр.
Вдохновение пришло к Киму после того, как его чиновники были "изумлены" во время поездки на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году.
Курорт Вонсан-Кальма, расположенный на безупречном белом пляже, также находится рядом с ракетным полигоном. Неподалеку находится аэропорт и горнолыжный курорт, который власти Северной Кореи продвигали до пандемии COVID.
СМИ КНДР отметили, что Ким Чен Ын упомянул о том, что в Северной Корее имеются туристические ресурсы "в таком обилии и разнообразии, что этому завидуют все люди мира".
А также налицо все, необходимое для развития туризма: "политическая стабильность, превосходство общественного строя и материально-экономические условия".
Северная Корея остается закрытой для туристов с момента вспышки COVID-19 в 2020 году, когда одна из самых закрытых стран мира самоизолировалась от прочего мира. После пандемии Северная Корея принимала только избранных, главным образом, это были официальные делегации и туристы из России, чей президент Владимир Путин является союзником Ким Чен Ына.
Северная Корея ранее пыталась развивать туризм с целью получения дохода. Иностранные туристы, желающие посетить сверхсекретную Северную Корею, могут сделать это только в рамках экскурсии, в рамках которой гиды полностью контролируют то, что увидят посетители.
Внутренние поездки по-прежнему строго контролируются, но вполне возможно, что гражданам Северной Кореи разрешат посетить новый курорт в Вонсане.
Напомним, Фокус писал о новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма. Пока долгостой стоял заброшенным, его облюбовали бездомные, существование которых в КНДР отрицают. В итоге курорт был буквально завален нечистотами.