Ким Чен Ын с дочкой показал новый роскошный курорт КНДР рядом с ракетным полигоном

Северокорейский диктатор пообещал, что пляжный курорт Вонсан-Кальма откроется в июне 2025 года. И лично проинспектировал номера.

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Ким Чен Ын отложил открытие своего пляжного курорта, но поклялся, что туристическое направление все равно откроет свои двери в этом году: в июне 2025 года. Северокорейский диктатор строит роскошные отели и места отдыха в зоне Вонсан-Кальма, чтобы создать "прибрежную страну чудес" для туристов. Об этом пишет Daily Mail.

Курорт, насчитывающий 150 зданий, станет одним из крупнейших в мире пляжных курортов с одним оператором. Это был самый обсуждаемый туристический проект Ким Чен Ына с тех пор, как в 2015 году были объявлены планы его развития.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на курорте Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Ранее планировалось, что курорт сможет одновременно принимать до 100 000 посетителей.

Первоначально открытие курорта было запланировано на май 2025 года. Курорт расположен на безупречном белом пляже и рядом с ракетным полигоном.

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на курорте Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Теперь Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что торжественное открытие курорта будет перенесено и он должен открыться для туристов в июне 2025 года.

Здесь будут построены аквапарки, гостиницы и аэродром.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э проинспектировали курорт в компании чиновников: прогулялись по пляжу, посетили номера, ресторан и кинотеатр.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Вдохновение пришло к Киму после того, как его чиновники были "изумлены" во время поездки на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году.

Курорт Вонсан-Кальма, расположенный на безупречном белом пляже, также находится рядом с ракетным полигоном. Неподалеку находится аэропорт и горнолыжный курорт, который власти Северной Кореи продвигали до пандемии COVID.

СМИ КНДР отметили, что Ким Чен Ын упомянул о том, что в Северной Корее имеются туристические ресурсы "в таком обилии и разнообразии, что этому завидуют все люди мира".

Ким Чен Ын на курорте Вонсан-Кальма Фото: KCNA

А также налицо все, необходимое для развития туризма: "политическая стабильность, превосходство общественного строя и материально-экономические условия".

Северная Корея остается закрытой для туристов с момента вспышки COVID-19 в 2020 году, когда одна из самых закрытых стран мира самоизолировалась от прочего мира. После пандемии Северная Корея принимала только избранных, главным образом, это были официальные делегации и туристы из России, чей президент Владимир Путин является союзником Ким Чен Ына.

Северная Корея ранее пыталась развивать туризм с целью получения дохода. Иностранные туристы, желающие посетить сверхсекретную Северную Корею, могут сделать это только в рамках экскурсии, в рамках которой гиды полностью контролируют то, что увидят посетители.

Внутренние поездки по-прежнему строго контролируются, но вполне возможно, что гражданам Северной Кореи разрешат посетить новый курорт в Вонсане.

Курорт Вонсан-Кальма в КНДР откроется летом 2025 Фото: KCNA

Напомним, Фокус писал о новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма. Пока долгостой стоял заброшенным, его облюбовали бездомные, существование которых в КНДР отрицают. В итоге курорт был буквально завален нечистотами.