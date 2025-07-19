В КНДР, чтобы удивить Лаврова, на курорт согнали местных жителей (фото)

На новом курорте Северной Кореи уже отдыхали российские туристы, но их было слишком мало, чтобы заполнить пляжи. После визита главы МИД РФ курорт для россиян снова закрыли. Примечательно, но на курорте принимают только американские доллары нового образца.

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Чтобы удивить Сергея Лаврова, главу МИД РФ во время официального визита в Северную Корею, новым курортом Вонсан-Кальма, пляжи заполнили местными жителями, пишет росСМИ "РБК".

Курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее назвали "главным достижением" в этом году, а Ким Чен Ын лично участвовал в церемонии его открытия вместе с дочкой Ким Чжу Э. Сообщалось, что "посетители всеми фибрами ощутили поразительный новый уровень туристической культуры, расцветающей в эпоху Трудовой партии", а "в разных местах достопримечательности царил счастливый смех гостей".

Фото: KCNA

Ким Чен с дочкой на открытии курорта Вонсан-Кальма Фото: KCNA

На курорт в июле отправилась первая группа россиян. Сразу стоит отметить, что после визита Лаврова курорт закрыли.

Туристы поделились впечатлениями, рассказав, что из Пхеньяна в Вонсан они должны были лететь на самолете, однако вылет отменили, и посадили туристов на поезд.

"Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами", — рассказали туристки.

После этого вместо обещанного отеля "Чаммэ" их поселили в другой — якобы потому что в "Чаммэ" расположился экипаж самолета Лаврова и журналисты, которые с ним прибыли. И до прибытия главы МИД РФ курорт пустовал: на всей его огромной территории не было никого, кроме их группы, двух гидов и обслуживающего персонала. Однако сразу после приземления самолета российского министра в 8:30 утра на побережье "хлынули толпы местных жителей, наряженных в шорты, футболки с надписями "Корея, Пхеньян" и флагом КНДР, панамы и с солнцезащитными зонтиками".

Туристы из РФ на курорте в КНДР Фото: РБК

Туристки рассказали, что, несмотря на палящее солнце, "туристы" степенно дефилировали по пляжу, а завидев российских журналистов, доставали смартфоны и делали групповые снимки на фоне новых отелей, поющих фонтанов и детских площадок. Дети были с надувными кругами, но в море не заходили.

После приезда Лаврова, курорт Вонсан-Кальма заполонили подставные "туристы" Фото: РБК

Фальшивые туристы изображали отдых даже в жару Фото: РБК

Некоторые из "отдыхающих", как оказалось, владели русским. Когда корреспондент РБК поздоровалась с коллегами-телевизионщиками, возвращавшимися с пляжа, проходивший мимо кореец принял приветствие на свой счет и воскликнул: "Привет!". А на втором этаже гостиницы "Чаммэ" можно было наблюдать, как девушка в белой футболке с флагом КНДР и мужчина в черном костюме, казалось, круглосуточно играют в бильярд. Они стояли у зеленого сукна и в два часа ночи, когда российские журналисты возвращались с позднего ужина, и в восемь утра следующего дня, и весь вечер после завершения официальных мероприятий. Но стоило только репортерам пропасть из их поля зрения, как стук бильярдных шаров немедленно затихал.

Встречающие Лаврова потом тоже изображали туристов Фото: РБК

У отеля "Кальмэги", где проходили российско-северокорейские переговоры на уровне министров иностранных дел, Лаврова встречала группа местных жителей в белых рубашках и нарядных платьях. Девушка в традиционном наряде вручила ему цветы. Спустя полчаса после начала переговоров те же самые люди прошли мимо ожидавших в лобби журналистов, но теперь уже в образе туристов.

Улицы города Вонсан Фото: РБК

При этом в сам город Вонсан туристов не пускали, они его видели только из окна автобуса.

Сколько стоит отдохнуть на курорте Ким Чен Ына

Стоимость семидневного тура, который предлагает туроператор КНДР "Восток-Интур", составляет 1400 долларов США и 35 000 российских рублей на человека.

Открытие курорта Вонсан-Кальма в КНДР Фото: KCNA

Интересно, но северокорейских денег туристам не дают. В сувенирных магазинах они расплачивались браслетом со встроенным чипом: средства списываются со внутреннего счета постояльца, на который необходимо внести на ресепшен наличные — принимают исключительно американские доллары нового образца.

Самый дорогой местный алкогольный напиток, дистиллят Kaesong Koryo Insam X.O. десятилетней выдержки, в гостиничных магазинах стоит 48 долларов, 60-градусный самогон с женьшенем и змеей — 25 долларов, бутылка местного пива "Тэдонган" обойдется в 2 долларов. При этом можно купить и элитный импортный алкоголь, который запрещен санкциями Совета безопасности ООН. Например Rémy Martin Reserve Cellar будет стоит 394 доллара, Camus Extra в сувенирной упаковке 490 долларов, а 30-летний Ballantines 537 долларов.

Шведский стол для туристов Фото: РБК

Питание в отеле обходится в 10 долларов. Завтрак организован как шведский стол, но блюда накладывают и приносят официантки. Ужин подавался курсом из нескольких блюд: закуски, включая кимчи, слабосоленую рыбу и рисовые пирожки "тток", суп и три основных блюда. Также подают рыбу, мясо и даже японские суши, хотя в КНДР Японию считают агрессором и марионеткой США.

10 минут интернета стоит почти два доллара.

Визит Лаврова в КНДР: что известно

Фото визита крайне мало. Судя по ним, Сергея Лаврова Ким Чен Ын принимал на роскошной яхте. После официальные СМИ КНДР сообщили, что была "вновь подтверждена твердая воля продолжать корейско-российские отношения, имеющие глубокие исторические корни и традицию".

Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте Фото: KCNA

Но на торжественном банкете на курорте Вонсан-Кальма в отеле "Менсасимни" Ким не присутствовал. Его заменяли министр иностранных дел Чвэ Сон Хи и замминистра Ким Чон Гю.

Банкет в честь Лаврова на курорте Вонсан-Кальма Фото: KCNA

Напомним, ранее Фокус писал о курорте Вонсан-Кальма. Прежде, чем его привели в порядок и открыли для туристов, его облюбовали бездомные, существование которых в Северной Корее отрицается. Так что роскошный курорт, где принимали Лаврова, долгое время имел буквально дурнопахнущую репутацию.

При этом рядом с курортом Вонсан-Кальма находится ракетный полигон. Проводятся ли там испытания и сейчас – неизвестно.