Россия готовит масштабное наступление в августе при участии войск КНДР, – Reuters

Власти Северной Кореи могут отправить свои войска для помощи России в войне против Украины

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Россия, возможно, готова в ближайшее время организовать крупномасштабное нападение на Украину при помощи северокорейских солдат, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление члена парламента Южной Кореи Ли Сон Квеуна.

"Сроки дополнительного развертывания таковы, что это может быть уже в июле или августе", — сказал Ли, добавив, что эти данные основаны на информации о принудительной мобилизации и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного российского представителя.

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При этом, Пхеньян продолжает поставлять оружие в Россию. В обмен на артиллерийские боеприпасы и ракеты КНДР, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

Напомним, Северная Корея готова отправить на линию фронта дополнительно еще 25 000–30 000 солдат. Таким образом они дополнят 11-тысячный контингент северокорейских бойцов, которые были отправлены для усилений российской армии в ноябре прошлого года.

По оценкам западных чиновников, войска КНДР, воевавшие против ВСУ в Курской области, потеряли около 4000 человек убитыми и ранеными.

Украинская разведка считает, что Северная Корея сейчас значительно улучшила свои возможности, переняв опыт ведения войны дронами, усовершенствовав свои баллистические ракеты и ускорив производство современного оружия.