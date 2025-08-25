ВС РФ пошли в наступление на нескольких направлениях, ВСУ имеют успехи под Покровском, — ISW (карты)

Российские войска продолжают наступательные действия на севере, востоке и юге Украины. Несмотря на активизацию атак, подтвержденных продвижений оккупантов нет, в то же время украинские силы отчитываются об успешных контратаках на отдельных участках фронта.

Related video

По информации отчета Института изучения войны (ISW), 24 августа российские войска возобновили штурмовые действия на севере Сумской области, однако успехов не добились. Оккупанты атаковали вблизи Юнаковки и пытались прорваться через границу возле Проходов, но украинские силы отбили атаку. Российские милблогеры заявляют о значительных потерях среди подразделений 76-й дивизии ВДВ, которые пытались прорваться через открытую местность, и о проблемах с логистикой в районе Безсаловки.

На Харьковщине подтверждено, что российские войска продвинулись в центральной части Волчанска. В то же время атаки вблизи Зеленого, Синельниково и Амбарного не имели результата. На Купянском направлении россияне пытались штурмовать позиции вблизи нескольких населенных пунктов, но также без успеха. Украинские военные отмечают, что враг вынужден переправлять людей через реку Оскол на самодельных лодках из-за ударов по переправам.

Ситуация на фронте — карты ISW Фото: ISW

В Донецкой области основные бои продолжаются вблизи Северска, Часового Яра, Торецка и Покровска. Генерал-полковник Александр Сырский подтвердил освобождение Михайловки к востоку от Покровска. В то же время украинские силы, по предварительной информации, могли продвинуться к Владимировке. Россияне же заявляют об атаках вблизи Мирного, Удачного и нескольких населенных пунктов вокруг Покровска.

В Запорожской области и на Херсонщине враг осуществлял ограниченные наступательные действия. Российские милблогеры сообщили о боях в центре Степногорска, однако подтвержденных доказательств продвижения нет.

Ситуация на фронте — карты ISW Фото: ISW

Кроме того, в ночь на 24 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, применив ракету "Искандер-М" и 72 ударных дрона. Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 48 беспилотников над северными, восточными и южными областями.

Напомним, что вечером 24 августа россияне совершили дроновую атаку по Сумах и району. Взрывы прогремели вблизи энергетических объектов, несколько беспилотников попали в подстанции. После ударов в части Белопольской и Ворожбянской общин зафиксировали отключение света.

Ранее Фокус писал, что украинские Вооруженные силы на Покровском направлении, вероятно, вошли в еще один населенный пункт — село Малиновка в Донецкой области.