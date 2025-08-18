В DeepState назвали площадь территории Украины, которую РФ оккупировала за 1010 дней
Аналитики проекта надеются, что эти статистические данные дойдут до американских партнеров Украины на фоне обсуждения мирного соглашения.
За последние 1010 дней войны в Украине Россия оккупировала менее 1% территории Украины. Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, которые отслеживают изменения на украинском фронте.
"Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 108 651 кв. км) по сегодня (114 493 кв. км) враг оккупировал 5842 кв. км украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах", — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что больше всего территории россиянам удалось захватить в начале полномасштабного вторжения, но благодаря контрнаступлению Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях Украине удалось вернуть большую часть территории.
"12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут. Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", — написали аналитики.
Вторжение РФ — детали
Напомним, что в июле 2025 года российские оккупационные войска захватили 564 квадратных километра украинской территории. Таким образом ВС РФ вышли на цифры, аналогичные июньским отчетам. Больше всего территорий в июле было потеряно на Новопавловском направлении — 34% от общей площади. Там ВС РФ провели 12% штурмовых действий за месяц.
11 августа ВС РФ установили контроль над селом Затышок в Покровском районе Донецкой области. До переименования населенный пункт назывался Суворово по фамилии дворян, которые им владели в середине 19 века.
30 июля в DeepState объяснили откуда берутся фото с российскими флагами в тылу ВСУ.