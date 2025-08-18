У DeepState назвали площу території України, яку РФ окупувала за 1010 днів

Аналітики проєкту сподіваються, що ці статистичні дані дійдуть до американських партнерів України на тлі обговорення мирної угоди.

За останні 1010 днів війни в Україні Росія окупувала менш як 1% території України. Про це пишуть аналітики моніторингового проєкту DeepState, які відстежують зміни на українському фронті.

"Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату — 108 651 кв. км) по сьогодні (114 493 кв. км) ворог окупував 5842 кв. км української території. Це становить 0,96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що найбільше території росіянам удалося захопити на початку повномасштабного вторгнення, але завдяки контрнаступу Сил оборони у Харківській та Херсонській областях Україні вдалося повернути велику частину території.

"12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Хто не пам'ятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут. Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", — написали аналітики.

Вторгнення РФ — деталі

Нагадаємо, що у липні 2025 року російські окупаційні війська захопили 564 квадратних кілометри української території. Так ЗС РФ вийшли на цифри, аналогічні червневим звітам. Найбільше територій у липні було втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ провели 12% штурмових дій за місяць.

11 серпня ЗС РФ встановили контроль над селом Затишок у Покровському районі Донеччини. До перейменування населений пункт мав назву Суворове за прізвищем дворян, які ним володіли в середині 19 сторіччя.

30 липня в DeepState пояснили звідки беруться фото з російськими прапорами в тилу ЗСУ.