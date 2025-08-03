"Аж самі здивовані": в DeepState розповіли, яку площу окупували росіяни в липні

У липні 2025 року російські окупаційні війська захопили 564 квадратних кілометри української території.

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Таким чином ЗС РФ вийшли на цифри, аналогічні червневим звітам, повідомили аналітики DeepState.

"Ка*ап намагається втримати темпи наступу — за липень було окуповано 564 кв км. Ворог вийшов фактично на ті самі цифри, що і в червні (в межах похибки)", — йдеться у повідомленні.

Найбільше територій у липні було втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ провели 12% штурмових дій за місяць.

На інших напрямках кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій виглядає наступним чином:

Покровський — окуповано 22% кв км від загальної площі (35% штурмових дій за місяць);

Лиманський — 12% кв км (15% шд);

Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% шд);

Торецький — 5% кв км (5% шд);

Сіверський — 4% кв км (4% шд);

Запорізький — 3% кв км (1.3% шд);

Водночас на Сумському напрямку росіяни не змогли окупувати території, хоча загальна кількість штурмових дій на місяць становила 11%.

"Якби це не звучало, але в даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", — зазначили в DeepState.

Аналітики також підкреслили, що найбільш проблемним є Новопавлівський напрямок.

"Там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. По решті відтинках практично 1 в 1, що аж самі здивовані такій влучності у цифрах", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 1 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в Часовому Яру і біля Торецька.

30 липня в DeepState пояснили звідки беруться фото з російськими прапорами в тилу ЗСУ.