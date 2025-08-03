"Аж самі здивовані": в DeepState розповіли, яку площу окупували росіяни в липні
У липні 2025 року російські окупаційні війська захопили 564 квадратних кілометри української території.
Таким чином ЗС РФ вийшли на цифри, аналогічні червневим звітам, повідомили аналітики DeepState.
"Ка*ап намагається втримати темпи наступу — за липень було окуповано 564 кв км. Ворог вийшов фактично на ті самі цифри, що і в червні (в межах похибки)", — йдеться у повідомленні.
Найбільше територій у липні було втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ провели 12% штурмових дій за місяць.
На інших напрямках кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій виглядає наступним чином:
- Покровський — окуповано 22% кв км від загальної площі (35% штурмових дій за місяць);
- Лиманський — 12% кв км (15% шд);
- Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% шд);
- Торецький — 5% кв км (5% шд);
- Сіверський — 4% кв км (4% шд);
- Запорізький — 3% кв км (1.3% шд);
Водночас на Сумському напрямку росіяни не змогли окупувати території, хоча загальна кількість штурмових дій на місяць становила 11%.
"Якби це не звучало, але в даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", — зазначили в DeepState.
Аналітики також підкреслили, що найбільш проблемним є Новопавлівський напрямок.
"Там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. По решті відтинках практично 1 в 1, що аж самі здивовані такій влучності у цифрах", — наголосили в DeepState.
Нагадаємо, 1 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в Часовому Яру і біля Торецька.
30 липня в DeepState пояснили звідки беруться фото з російськими прапорами в тилу ЗСУ.