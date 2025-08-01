ЗС РФ просунулися в Часовому Яру і біля Торецька: DeepState оновили карти

Російські окупанти намагалися потіснити з позицій бійців Сил оборони на Покровському напрямку. За добу українські воїни відбили тут 34 атаки.

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Збройні сили Росії за останню добу мали успіхи на фронті. Росіянам вдалося просунутися у районі 5 населених пунктів на Донеччині. Про це повідомили у своєму телеграм-каналі аналітики проєкту DeepState 1 серпня.

"Ворог просунувся у Часовому Ярі, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв в районі Часового Яру Карта боїв на Торецькому напрямку Бої за Зелений Гай

Між тим, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 серпня повідомили, що на Торецькому напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення у районах населених пунктів: Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

Також російські окупанти намагалися потіснити з позицій бійців Сил оборони на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту за добу було зафіксовано 34 спроби штурмів поблизу населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Сили оборони відбили тридцять атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

Бої на Донеччині

Військовий сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що на Південно-Донецькому напрямку в районі Іскри ситуація загострюється, ворог прагне вирівняти фронт і підійти ближче до логістичних розв'язок. Тут відбуваються локальні штурми, переважно по посадках, іноді заходять ДРГ.

"В напрямку Олександрограда, ворог намагається просунутися з півдня через поля, веде постійний обстріл околиць, завдавати ударів FPV дронами — загалом по техніці. По Воскресенці без змін, наші бійці готують глибоку оборону, бо існують всі передумови ворога зайти у Дніпропетровську область ще з одного флангу", — написав "Мучной".

За його інформацією, також в районі Маліївки продовжуються бої, противник проводить розвідку місцевості, пробує вогнем видавити Сили оборони із займаних позицій.

"Якщо цього не вийде зробити, то доведеться їм обходити з північного флангу, щоб створити нам проблему виходу та заходу", — припустив військовий.

Також він додав, що росіяни тиснуть південніше через Зелений Гай у бік Іванівки Дніпропетровської області. Фіксується активна розвідка БПЛА.

"Прямих атак наразі немає, але напрямок явно вивчається як потенційний для наступального охоплення, якщо ворогу вдасться просунутися з півдня", — написав "Мучной".

Нагадаємо, що 31 липня Міністерство оборони Росії повідомило про "звільнення" міста Часів Яр на Донеччині. Однак в ЗСУ цю інформацію не підтвердили. В ЗСУ заявили, що українські захисники ще перебувають у Часовому Ярі й показали невдалий штурм росіян, на який кинули жінок-зечок.

Також 1 червня повідомлялося, що ЗСУ відбили село на Запорізькому напрямку та повернули позиції на сусідній ділянці.