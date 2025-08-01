ВС РФ продвинулись в Часовом Яру и возле Торецка: DeepState обновили карты

Российские оккупанты пытались потеснить с позиций бойцов Сил обороны на Покровском направлении. За сутки украинские воины отбили здесь 34 атаки.

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Вооруженные силы России за последние сутки имели успехи на фронте. Россиянам удалось продвинуться в районе 5 населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в своем телеграмм-канале аналитики проекта DeepState 1 августа.

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Зеленом Гаю, вблизи Алексеевки и Андреевки-Клевцево", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Часового Яра Карта боев на Торецком направлении Бои за Зеленую рощу

Между тем, в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 августа сообщили, что на Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов: Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

Также российские оккупанты пытались потеснить с позиций бойцов Сил обороны на Покровском направлении. На этом участке фронта за сутки было зафиксировано 34 попытки штурмов вблизи населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Силы обороны отбили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

Бои в Донецкой области

Военный сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что на Южно-Донецком направлении в районе Искры ситуация обостряется, враг стремится выровнять фронт и подойти ближе к логистическим развязкам. Здесь происходят локальные штурмы, преимущественно по посадкам, иногда заходят ДРГ.

"В направлении Александрограда, враг пытается продвинуться с юга через поля, ведет постоянный обстрел окрестностей, наносить удары FPV дронами — в общем по технике. По Воскресенке без изменений, наши бойцы готовят глубокую оборону, потому что существуют все предпосылки врага зайти в Днепропетровскую область еще с одного фланга", — написал "Мучной".

По его информации, также в районе Малиевки продолжаются бои, противник проводит разведку местности, пробует огнем выдавить Силы обороны с занимаемых позиций.

"Если этого не получится сделать, то придется им обходить с северного фланга, чтобы создать нам проблему выхода и захода", — предположил военный.

Также он добавил, что россияне давят южнее через Зеленый Гай в сторону Ивановки Днепропетровской области. Фиксируется активная разведка БПЛА.

"Прямых атак пока нет, но направление явно изучается как потенциальное для наступательного охвата, если врагу удастся продвинуться с юга", — написал "Мучной".

Напомним, что 31 июля Министерство обороны России сообщило об "освобождении" города Часов Яр в Донецкой области. Однако в ВСУ эту информацию не подтвердили. В ВСУ заявили, что украинские защитники еще находятся в Часовом Яру и показали неудачный штурм россиян, на который бросили женщин-зечек.

Также 1 июня сообщалось, что ВСУ отбили село на Запорожском направлении и вернули позиции на соседнем участке.