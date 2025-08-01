Послали на штурм женщин: в ВСУ показали, как ВС РФ "брали" Часов Яр (видео)

На один из участков на севере города приехали 2 боевые машины с пехотой и высадили десант — по меньшей мере 15 человек. Подавляющее большинство из них были женщины.

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Командование РФ отправило на штурм города Часов Яр Донецкой области группу женщин. Из 14 человек живыми и невредимыми осталось 2 из них. Остальные были ликвидированы и ранены. Этот бой показали в телеграмм-канале Сухопутных войск ВСУ.

Штурм русских в Часовом Яру

"Героическая оборона Часового Яра продолжается. По версии российского Минобороны — оккупанты снова "взяли" город... уже в десятый раз. На самом деле это очередная пиар-акция россиян, придуманная для оправдания своих неудач в Часовом Яру", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что командование 98 дивизии РФ, которая штурмует Часов Яр, таким образом прикрывает собственную несостоятельность выполнить поставленную задачу и направляет наверх лживые отчеты.

Из-за критических потерь в бой отправляют даже женщин — предположительно, набранных из колоний.

На обнародованных кадрах показан очередной неудачный штурм россиян. На один из участков на севере города приехали 2 боевые машины с пехотой и высадили десант — не менее 15 человек. Подавляющее большинство из них были женщины.

Пехота разделилась на 3 группы — 2 группы по 4 человека и одна — 7. Они разошлись по территории и заняли позиции в полуразрушенных зданиях. По укрытиям с оккупантами отработали из артиллерии и кассетными боеприпасами. Также украинские дронари догнали одну из боевых машин и дрон направили прямо в открытый люк, видим на видео. Украинская аэроразведка выследила передвижения россиян и туда были нанесены удары. Потери россиян в этом штурме — два человека погибли, 11 — ранены.

Отражали вражеский штурм воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вместе с подразделениями 101 бригады охраны Генштаба ВСУ, 18 Славянской бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российские ДРГ, которые на днях зашли в город Покровск Донецкой области. Бойцы признают, что вражеские ДРГ — не самая большая проблема для обороны города.

Также сообщалось, что российские солдаты сняли видео расстановки флагов РФ в микрорайонах "Шевченко" и "Цех №2". Но это далеко не означает полный захват города, утверждают аналитики DeepState.

Представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что ситуация в Часовом Яру не изменилась и соответствует той, что была в последние месяцы. По его словам, российская сторона распространяет ложные заявления с целью вызвать сомнения и информационные опровержения.