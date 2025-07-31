ВС РФ ставили флаги в микрорайонах: город Часов Яр контролируют ВСУ, — DeepState

Российские солдаты сняли видео расстановки флагов РФ в микрорайонах "Шевченко" и "Цех №2". Но это далеко не означает полный захват города, утверждают аналитики DeepState.

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Российским войскам не удалось оккупировать Часов Яр 31 июля. Оккупанты провели очередную акцию по установке российского флага в тылу Сил обороны Украины. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

Министерство обороны России 31 июля заявило об "освобождении" города Часов Яр в Донецкой области. О взятии города под контроль ВС РФ сообщали многие российские военкоры.

При этом в оперативно-стратегической группировке "Хортица" заявили, что ситуация в городе не изменилась в последние месяцы.

Контроль ВСУ над Часовым Яром подтверждают бойцы 24-й ОМБр

DeepState отмечает, что сегодня появилось видео, где ВС РФ ставят флаги в микрорайонах "Шевченко" и "Цех №2". Однако в целом россияне не контролируют город и указанные микрорайоны.

Контроль ВСУ над Часовым Яром подтверждают офицеры оперативно-тактического уровня и бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, которые держат оборону на самом тяжелом участке города.

Бойцы 11-го армейского корпуса, которые контролируют Часов Яр, сообщают о попытках врага установить флаги днем 27, 28 и 29 июля. Триколоры устанавливали в районе огнеупорного комбината, которій физически уже длительное время не контролируют украинские силы.

Также флаги РФ видели на временно подконтрольной противнику территории района "Северный". Перед установкой флага в районе "Шевченко" ВС РФ наносили артиллерийские удары по позициям Сил обороны.

Бои за Часов Яр – почему ВС РФ стремятся взять город

В последние два месяца, как пишут аналитики, россияне немного продвинулись с северо-востока и востока к микрорайону "Шевченко".

"Остальные события — это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из этих "флаготыкателей" уже мертвы, ведь это акция в один конец", — заметила команда.

Российское командование обещает военным за подобные акции оплачиваемый отпуск, поэтому солдаты с радостью соглашаются, заключили в DeepState.

Высоты Часова Яра, как отмечают росСМИ, позволят ВС РФ разместить артиллерию и ретрансляторы для БПЛА, расширив радиус их действия.

В случае падения города, оккупантам откроется путь для наступления на другие важные города на Донбассе — Краматорск, Дружковку, Константиновку и Славянск.

Напомним, 25 июля сообщалось о продолжении тяжелых боев за Часов Яр. Украинская сторона заявляет об очень больших потерях россиян в каждом штурме.

В ВСУ ранее объясняли, почему российские оккупанты не могут подойти к городу Константиновка. Обход Покровского-Мирноградской агломерации стал сложным заданием.