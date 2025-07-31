Минобороны РФ заявило о полном захвате Часового Яра: появилась реакция ВСУ

Министерство обороны России сообщило об "освобождении" города Часов Яр в Донецкой области. Однако эта информация не соответствует действительности, уверяют в украинской военной группировке.

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Представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии изданию "РБК-Украина" заявил, что ситуация в Часовом Яру не изменилась и соответствует той, что была в последние месяцы. По его словам, российская сторона распространяет ложные заявления с целью вызвать сомнения и информационные опровержения.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", — сказал РБК-Украина представитель ОСУВ "Хортица".

По данным украинского OSINT-проекта DeepState на 30 июля, российские войска контролируют только восточную и северную части города. Аналитики подтверждают присутствие противника в отдельных районах Часового Яра, но полного контроля над городом у врага нет.

Фото: DeepStateMAP

Кроме этого, в телеграмм-канале "Бахмутский Демон", который ведет украинский военнослужащий, сообщают, что ситуация не является положительной, однако часть Часов Яра остается под контролем Украины.

Отметим, пока официальных комментариев от властей Украины и Генерального штаба Вооруженных сил относительно заявления России нет.

Что заявляет Минобороны РФ о Часов Яре

Ранее в официальном телеграм-канале Минобороны РФ заявляли, что "во время наступательных действий на краматорско-дружковском направлении" Часов Яр был якобы оккупирован.

"В результате наступательных действий "Южной" группы войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.

Впоследствии ведомство даже поздравило гвардейцев 98-й воздушно-десантной дивизии с "мужеством и отвагой" во время "освобождения" этого населенного пункта.

Напомним, что 31 июля Генштаб ВСУ сообщил о семи атаках российских войск на Краматорском направлении. Бои шли возле четырех сел, в частности в районе Часового Яра. За последние два дня изменений на карте в этой части фронта не было.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко из группы "Информационное сопротивление", российские войска уже второй год подряд не могут захватить Часов Яр. Также в районе так называемой "торецкой агломерации" российские силы более года не могут прорвать оборону, в частности в направлении Константиновки.