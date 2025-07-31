ЗС РФ ставили прапори в мікрорайонах: місто Часів Яр контролюють ЗСУ, — DeepState
Російські солдати зняли відео розставляння прапорів РФ у мікрорайонах "Шевченко" і "Цех №2". Але це далеко не означає повне захоплення міста, стверджують аналітики DeepState.
Російським військам не вдалося окупувати Часів Яр 31 липня. Окупанти провели чергову акцію зі встановлення російського прапора в тилу Сил оборони України. Про це повідомила команда аналітиків DeepState.
Міністерство оборони Росії 31 липня заявило про "звільнення" міста Часів Яр у Донецькій області. Про взяття міста під контроль ЗС РФ повідомляло багато російських військкорів.
Водночас в оперативно-стратегічному угрупованні "Хортиця" заявили, що ситуація в місті не змінилася в останні місяці.
DeepState зазначає, що сьогодні з'явилося відео, де ЗС РФ ставлять прапори в мікрорайонах "Шевченко" та "Цех №2". Однак загалом росіяни не контролюють місто та зазначені мікрорайони.
Контроль ЗСУ над Часовим Яром підтверджують офіцери оперативно-тактичного рівня і бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які тримають оборону на найважчій ділянці міста.
Бійці 11-го армійського корпусу, які контролюють Часів Яр, повідомляють про спроби ворога встановити прапори вдень 27, 28 і 29 липня. Триколори встановлювали в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час не контролюють українські сили.
Також прапори РФ бачили на тимчасово підконтрольній противнику території району "Північний". Перед встановленням прапора в районі "Шевченка" ЗС РФ завдавали артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.
Бої за Часів Яр — чому ЗС РФ прагнуть узяти місто
В останні два місяці, як пишуть аналітики, росіяни трохи просунулися з північного сходу і сходу до мікрорайону "Шевченко".
"Решта подій — це банальне проникнення в тил у темний час із плащами та підняття прапорів у світлий час. Більшість із цих "флаготикателів" уже мертві, адже це акція в один кінець", — зауважила команда.
Російське командування обіцяє військовим за подібні акції оплачувану відпустку, тож солдати з радістю погоджуються, підсумували в DeepState.
Висоти Часова Яру, як зазначають росЗМІ, дадуть змогу ЗС РФ розмістити артилерію і ретранслятори для БПЛА, розширивши радіус їхньої дії.
У разі падіння міста, окупантам відкриється шлях для наступу на інші важливі міста на Донбасі — Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку і Слов'янськ.
Нагадаємо, 25 липня повідомлялося про продовження важких боїв за Часів Яр. Українська сторона заявляє про дуже великі втрати росіян у кожному штурмі.
У ЗСУ раніше пояснювали, чому російські окупанти не можуть підійти до міста Костянтинівка. Обхід Покровського-Мирноградської агломерації став складним завданням.