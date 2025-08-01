ВСУ отбили село на Запорожском направлении и вернули позиции на соседнем участке, — ISW (карты)

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили об успешных боях Вооруженных сил Украины, которые вернули позиции вопреки наступлению Российской Федерации. Речь идет о возвращении села в Запорожской области и еще одного населенного пункта на административной границе Днепропетровской области.

Related video

В отчете ISW говорится о выводах, сделанных на основе видео, опубликованных украинскими подразделениями. Аналитики провели геолокацию записей и подтвердили определенные успехи на востоке Запорожского направления, указано на портале Института. Оба видео — от бойцов 20 армейского корпуса ВСУ, 110 отдельной бригады Сил теробороны "Хортица" и 31 отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Аналитики сообщили, что ВСУ вернули контроль над селом Терновка Запорожской области (к северо-востоку от Гуляйполя) и селом Малиевка Донецкой области (юго-восток от Великомихайловки). ISW отметил, что российские военные заявляли о взятии под контроль указанных населенных пунктов, но в обоих случаях выяснилось, что это не так.

"Геолокационные видеозаписи 31 июля свидетельствуют о том, что украинские войска недавно отбили Темировку. Геолокационные видеозаписи 29 июля указывают на то, что украинские войска недавно отбили Малиевку", — отмечается в отчете.

Наступление РФ — ситуация на админгранице Днепропетровской области Фото: ISW Наступление РФ — ситуация на восточной части Запорожского направления Фото: ISW

Наступление РФ — что происходит под Запорожьем

На карте боевых действий DeepState видим, что два населенных пункта, упомянутые в отчете ISW, расположены на линии фронта к востоку от Запорожья и Днепра. При этом речь идет о попытках ВС РФ приблизиться к Днепропетровской области: Малиевка — вплотную к админгранице, Терновка — в 1 км. Расстояние между селами — около 12 км (по прямой).

Наступление РФ — Темировка Малиевка на карте DeepState Новопавловское направление 31 июля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ упоминается село Темировка из аналитики ISW. Командование сообщило, что у этого населенного пункта состоялись штурмовые действия ВС РФ. Кроме того, есть информация об активности россиян за прошедшие сутки: на Новопавловском направлении (к нему относят оба села) — 23 атаки РФ.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Запорожской области. 31 июля аналитики проекта DeepState заявили, что якобы ВС РФ полностью оккупировали Каменское — населенный пункт в 22 км от окраин Запорожья. После этого появилось заявление ОК "Юг", в котором говорилось о том, что на улицах города все еще продолжаются бои. В ответ аналитики вспомнили об информации командования за 22 июля об отступлении на флангах в Каменском и объяснили, что из-за такой несогласованности беспокоятся за жизнь бойцов ВСУ на наблюдательных пунктах.

Напоминаем, 31 июля Минобороны РФ заявило о якобы оккупации Часового Яра на Краматорском направлении. Между тем в сети появилось видео с кадрами неудачных боев россиян в этом городе.