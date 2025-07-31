То оккупировано, то нет: аналитики заметили несогласованность в заявлениях ВСУ о Каменском (карта)

Аналитики проекта DeepState отреагировали на информацию о наступлении Российской Федерации на Запорожском направлении и на возможную потерю Каменского. Указывается, что украинское командование ранее заявляло об оккупации этого населенного пункта, а позже — о контроле Украины за некоторыми позициями. Эти противоречия вызвали вопросы у аналитиков.

Related video

На карте боевых действий проекта появились отметки, что Каменское перешло под контроль ВС РФ, и это произошло после определенной активизации противника, говорится в Telegram-канале DeepState. РФ начала штурмовать, ориентировочно, в июне, а в конце июля представитель Оперативного командования "Юг" сообщил, что Силы обороны ведут бои уже на окраинах. Аналитики надеются, что в населенном пункте не ставят намеренно наблюдательных пунктов, чтобы говорить в отчетах о контроле над ним.

Сообщение DeeState появилось днем 31 июля, после заявления ОК "Юг" о том, что Каменское не находится в оккупации. Аналитики описали шаги россиян, которые постепенно захватывали населенный пункт. Согласно их данным, сперва враг проник на юго-востоке, затем — на западе, далее — появление на центральных улицах. После этого ВС РФ продвинулись дальше, в направлении села Плавни, вдоль дороги Е405. Вместе с тем были попытки закрепиться в центре Каменского, были атаки на север. Аналитики объяснили: именно тогда появилось сообщение командования о том, что "Силы обороны якобы вышли из населенного пункта и ведут борьбу с врагом на окраинах". Это утверждение противоречило реальности, поскольку именно тогда бойцы ССО выбивали врага, говорится в заметке.

"Одновременно с этим были попытки забегать в северную часть села, но бойцам СОУ удавалось уничтожать пехоту противника", — написали аналитики.

Далее DeepState объяснил, почему обозначил Каменское как оккупированное. Выяснилось, что они видят не просто бои на северных окраинах села, а укрепленные позиции ВС РФ. Поэтому аналитики выразили сомнения в свежем заявлении ОК "Юг" и беспокоятся, чтобы ради этих заявлений в Каменском не держали людей.

"Очень надеемся, что сейчас не ставятся очередные СП-шки на самом краю Каменского ради заявлений об удержании населенного пункта и заявлений о "ведении боев" там", — подытожил DeepState.

Наступление РФ — аналитики о продвижении россиян в Каменском Фото: DeepState Наступление РФ — аналитики о Каменском и заявлениях командования Фото: DeepState

Заявление ОК, о котором говорят аналитики, это комментарий представителя ОК "Юг", которое появилось на портале "Укринформ" 22 июля. Представитель командования Владислав Волошин сказал, что "для того, чтобы уменьшить потери, пришлось отойти на фланги, вглубь обороны".

Наступление РФ — что происходит в Каменском

Отметим, утром 21 июля аналитики DeepState обновили карту боевых действий и указали, что из-за наступления РФ село Каменское попало в оккупацию. Видим, что вся площадь населенного пункта полностью обозначена красным цветом, а линия боев проходит в нескольких сотнях метров за окрестностями. Впереди, если двигаться по дороге Е405, — город Степногорск и еще три-четыре села на север. Ориентировочное расстояние до южных окраин Запорожья — около 22 км (по прямой).

Наступление РФ — ситуация на линии Каменское-Запорожье по состоянию на 31 июля Фото: DeepState

После этого появилось заявление у Сил обороны Юга. Южное командование отметило, что Каменское не под контролем РФ: на северо-восточных окраинах есть бойцы ВСУ, а ситуация "чрезвычайно сложная и динамичная".

Напоминаем, 29 июля офицер ВСУ рассказал о наступательных действиях РФ и попытке ДРГ добраться до Степногорска по дороге на Запорожье.