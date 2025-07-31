То окуповане, то ні: аналітики помітили неузгодженість у заявах ЗСУ про Кам'янське (карта)

Аналітики проєкту DeepState відреагували на інформацію про наступ Російської Федерації на Запорізькому напрямку і на можливу втрату Кам'янського. Вказується, що українське командування раніше заявляло про окупацію цього населеного пункту, а пізніше — про контроль України за деякими позиціями. Ці суперечності викликали питання в аналітиків.

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На карті бойових дій проєкту з'явились позначки, що Кам'янське перейшло під контроль ЗС РФ, і це відбулось після певної активізації противника, ідеться у Telegram-каналі DeepState. РФ почала штурмувати, орієнтовно, у червні, а наприкінці липня речник Оперативного командування "Південь" повідомив, що Сили оборони ведуть бої вже на околицях. Аналітики сподіваються, що у населеному пункті не ставлять навмисно спостережних пунктів, щоб говорити у звітах про контроль над ним.

Допис DeeState з'явився вдень 31 липня, після заяви ОК "Південь" про те, що Кам'янське не перебуває в окупації. Аналітики описали кроки росіян, які поступово захоплювали населений пункт. Згідно з їхніми даними, спершу ворог проник на південному сході, потім — на заході, далі — поява на центральних вулицях. Після цього ЗС РФ просунулись далі, у напрямку села Плавні, вздовж дороги Е405. Разом з тим були намагання закріпитись в центрі Кам'янського, були атаки на північ. Аналітики пояснили: саме тоді з'явилось повідомлення командування про те, що "Сили оборони нібито вийшли з населеного пункту і ведуть боротьбу з ворогом на околицях". Це твердження суперечило реальності, оскільки саме тоді бійці ССО вибивали ворога, ідеться у дописі.

"Одночасно з цим були намагання забігати в північну частину села, але бійцям СОУ вдавалося знищувати піхоту противника", — написали аналітики.

Далі DeepState пояснив, чому позначив Кам'янське як окуповане. З'ясувалось, що вони бачать не просто бої на північних околицях села, а укріплені позиції ЗС РФ. Тому аналітики висловили сумніви у свіжій заяві ОК "Південь" і турбуються, щоб заради цих заяв у Кам'янському не тримали людей.

"Дуже сподіваємося, що зараз не ставляться чергові СП-шки на самому краю Кам'янського заради заяв про утримання населеного пункту і заяв про "ведення боїв" там", — підсумував DeepState.

Наступ РФ - аналітики про просування росіян у Кам'янському Фото: DeepState Наступ РФ - аналітики про Кам'янське та заяви командування Фото: DeepState

Заява ОК, про яку говорять аналітики, це коментар речника ОК "Південь", яке з'явилось на порталі "Укрінформ" 22 липня. Речник командування Владислав Волошин сказав, що "для того, щоб зменшити втрати, довелося відійти на фланги, вглиб оборони".

Наступ РФ — що відбувається в Кам'янському

Зазначимо, зранку 21 липня аналітики DeepState оновили карту бойових дій та вказали, що через наступ РФ село Кам'янське потрапило в окупацію. Бачимо, що вся площа населеного пункту повністю позначена червоним кольором, а лінія боїв проходить за кількасот метрів за околицями. Попереду, якщо рухатись дорогою Е405, — місто Степногірськ та ще три-чотири села на північ. Орієнтовна відстань до південних околиць Запоріжжя — близько 22 км (по прямій).

Наступ РФ - ситуація на лінії Кам'янське-Запоріжжя станом на 31 липня Фото: DeepState

Після цього з'явилась заява у Сил оборони Півдня. Південне командування наголосило, що Кам'янське не під контролем РФ: на північно-східних околицях є бійці ЗСУ, а ситуація "надзвичайно складна та динамічна".

Нагадуємо, 29 липня офіцер ЗСУ розповів про наступальні дії РФ та спробу ДРГ дістатись до Степногірська по дорозі на Запоріжжя.