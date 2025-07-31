"Ворог не захопив Камʼянське": в Силах оборони Півдня пояснили ситуацію в населеному пункті

В Силах оборони заявили, що на північній і північно-східній околицях села є українські позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема на декількох з них тривають бойові зіткнення.

Related video

Російські окупанти заявили про захоплення села Камʼянське на Запоріжжі, але це не відповідає дійсності, бо там і досі перебувають українські підрозділи. Про це повідомили в телеграм-каналі Сили оборони Півдня України.

"Ворог не захопив Камʼянське. Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності. Насправді, ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною", — йдеться в повідомленні.

В Силах оборони заявили, що на північній і північно-східній околицях села є українські позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема на декількох з них тривають бойові зіткнення.

"ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування. Закликаємо всіх довіряти виключно офіційним джерелам інформації", — йдеться в повідомленні.

Наступ РФ — що відбувається під Запоріжжям

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 липня повідомлялося, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка. Один раз окупанти атакували агресор на Оріхівському напрямку і намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На карті Генштабу Камʼянське не окуповане

Між тим на карті аналітиків DeepState Кам'янське заявлене як окуповане.

На карті DeepState Кам'янське окуповане

31 липня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Кам'янське у Запорізькій області, яке з весни 2025 року перебувало у сірій зоні.

27 липня аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на наступ РФ у Запорізькій області і повідомили, що росіяни просунулись у бік Степногірська. Також стверджували, що є окупація села Плавні.