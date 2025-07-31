"Враг не захватил Каменское": в Силах обороны Юга объяснили ситуацию в населенном пункте
В Силах обороны заявили, что на северной и северо-восточной окраинах села есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.
Российские оккупанты заявили о захвате села Каменское в Запорожье, но это не соответствует действительности, потому что там до сих пор находятся украинские подразделения. Об этом сообщили в телеграм-канале Силы обороны Юга Украины.
"Враг не захватил Каменское. Информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности. На самом деле, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной", — говорится в сообщении.
В Силах обороны заявили, что на северной и северо-восточной окраинах села есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.
"ВСУ продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Призываем всех доверять исключительно официальным источникам информации", — говорится в сообщении.
Наступление РФ — что происходит под Запорожьем
В утренней сводке Генштаба ВСУ 31 июля сообщалось, что на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Один раз оккупанты атаковали агрессор на Ореховском направлении и пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
Между тем на карте аналитиков DeepState Каменское заявлено как оккупированное.
31 июля аналитики проекта DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Каменское в Запорожской области, которое с весны 2025 года находилось в серой зоне.
27 июля аналитики Института изучения войны обратили внимание на наступление РФ в Запорожской области и сообщили, что россияне продвинулись в сторону Степногорска. Также утверждали, что есть оккупация села Плавни.