"Враг не захватил Каменское": в Силах обороны Юга объяснили ситуацию в населенном пункте

В Силах обороны заявили, что на северной и северо-восточной окраинах села есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

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Российские оккупанты заявили о захвате села Каменское в Запорожье, но это не соответствует действительности, потому что там до сих пор находятся украинские подразделения. Об этом сообщили в телеграм-канале Силы обороны Юга Украины.

"Враг не захватил Каменское. Информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности. На самом деле, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной", — говорится в сообщении.

В Силах обороны заявили, что на северной и северо-восточной окраинах села есть украинские позиции, на которых находятся бойцы. В частности на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

"ВСУ продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение. Призываем всех доверять исключительно официальным источникам информации", — говорится в сообщении.

Наступление РФ — что происходит под Запорожьем

В утренней сводке Генштаба ВСУ 31 июля сообщалось, что на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Один раз оккупанты атаковали агрессор на Ореховском направлении и пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На карте Генштаба Каменское не оккупировано

Между тем на карте аналитиков DeepState Каменское заявлено как оккупированное.

На карте DeepState Каменское оккупировано

31 июля аналитики проекта DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Каменское в Запорожской области, которое с весны 2025 года находилось в серой зоне.

27 июля аналитики Института изучения войны обратили внимание на наступление РФ в Запорожской области и сообщили, что россияне продвинулись в сторону Степногорска. Также утверждали, что есть оккупация села Плавни.