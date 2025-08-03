"Даже сами удивлены": в DeepState рассказали, какую площадь оккупировали россияне в июле

В июле 2025 года российские оккупационные войска захватили 564 квадратных километра украинской территории.

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Таким образом ВС РФ вышли на цифры, аналогичные июньским отчетам, сообщили аналитики DeepState.

"Ка*ап пытается удержать темпы наступления — за июль было оккупировано 564 кв км. Враг вышел фактически на те же цифры, что и в июне (в пределах погрешности)", — говорится в сообщении.

Больше всего территорий в июле было потеряно на Новопавловском направлении — 34% от общей площади. Там ВС РФ провели 12% штурмовых действий за месяц.

На других направлениях корреляция штурмовых действий и отношение потерянных территорий выглядит следующим образом:

Покровский — оккупировано 22% кв км от общей площади (35% штурмовых действий за месяц);

Лиманский — 12% кв км (15% шд);

Харьковский (в т.ч. Купянский) — 9% кв км (9% шд);

Торецкий — 5% кв км (5% шд);

Северский — 4% кв км (4% шд);

Запорожский — 3% кв км (1.3% шд);

В то же время на Сумском направлении россияне не смогли оккупировать территории, хотя общее количество штурмовых действий в месяц составило 11%.

"Как бы это ни звучало, но в данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", — отметили в DeepState.

Аналитики также подчеркнули, что наиболее проблемным является Новопавловское направление.

"Там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. По остальным отрезкам практически 1 в 1, что даже сами удивлены такой точности в цифрах", — отметили в DeepState.

Напомним, 1 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Часовом Яру и возле Торецка.

30 июля в DeepState объяснили откуда берутся фото с российскими флагами в тылу ВСУ.