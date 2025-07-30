"Обещают отпуск": в DeepState объяснили откуда берутся фото с российскими флагами в тылу ВСУ

Военнослужащим ВС РФ обещают предоставить оплачиваемый отпуск за то, что они незамеченными проникнут в населенный пункт в тылу Вооруженных сил Украины и сфотографируются там с российским флагом.

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Именно с этим связано то, что очень часто появляются кадры, где противник демонстрирует присутствие с флагом в глубоком тылу боевых порядков Сил Обороны Украины, сообщили аналитики DeepState.

"В большом большинстве случаев это банальные пиар акции. Подтверждением являются как и свидетельства пленных, так и данные радиоперехватов. Пи*о*ам обещают оплачиваемый отпуск, если они пройдут незамеченными в какой-то населенный пункт и поднимут флаг пи*о*стана", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что так, например, было с Малиевкой в Днепропетровской области.

Развертывание флага ВС РФ в Малиевке Фото: DeepState

"Задача была поставлена как проникновение в плащах мимо позиции Сил Обороны, далее заход в село и поднятие флага. После этого откат назад и отпуск. Но у ка*апов не срослось и отпуска уже не будет. Официальные медиа противника сразу отрапортовали об очередной оккупации села "в кредит", — подчеркнули в DeepState.

В то же время там также отметили, что подобные истории случаются и с украинской стороны, которые уже имеют негативные последствия.

"Абсолютно бессмысленной является инициатива публикации флагов непосредственно на самих позициях со стороны Сил Обороны, которая становится поводом для врага, чтобы осуществить по ним поражение. Но, к сожалению, существуют командиры бригад, которые видят в этом "что-то положительное" и заставляют бойцов непосредственно на позициях снимать подобную "медиа-картинку". Как пример, одна из таких акций в Донецкой области закончилась полным уничтожением места такой публикации и пребывания там военных. Как комментируют бойцы "туда летело все, что у них (ка*апов) есть", — отметили аналитики DeepState.

Напомним, 29 июля аналитики DeepState сообщили, что российская армия продвинулась в Донецкой области.

Фокус также писал о том, что Бейонсе выступила в цветах "российского флага".