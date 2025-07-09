Бейонсе выступила в цветах "российского флага", но есть нюанс (фото)

Американскую певицу Бейонсе после концерта вблизи Вашингтона в США заподозрили в поддержке России. Причиной для обсуждения стал наряд артистки.

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Кадрами с выступления звезда сцены поделилась в Instagram.

Концерты в Лендовере в рамках тура Cowboy Carter совпали с празднованием Дня независимости США 4 июля. Поэтому Бейонсе выбрала наряды в цветах американского флага, синем, белом и красном. Впрочем, в сети началось жаркое обсуждение, будто артистка на самом деле демонстрировала поддержку России, флаг которой имеет такие же оттенки. А россияне уже начали приглашать американку выступать у них.

Отметим, что последний альбом Бойонсе Cowboy Carter представлен обложкой, на которой та позирует с американским флагом, поэтому сомнений в посвящении наряда быть не может.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Россияне в комментариях же увидели в образе знаменитости "поддержку" РФ:

"Спасибо Богу, что Бог, дорогая Бейонсе подарил тебе хороший вкус, действительно чувствуются цвета, оттенки!"

"Ай, мы поняли. Новый Олимпийский уже строится".

"Мы русские, с нами Бейонсе".

"Когда снова хочешь выступать в России. Так держать, ждем костюмы от других иностранных звезд и будем думать".

Бейонсе

Бейонсе далеко не впервые выступает в цветах американского флага, однако именно такое сочетание, как в российском, произошло впервые. Команда артистки не комментировала конфуз.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Отметим, на концертах в рамках тура Cowboy Carter Бейонсе уже дважды выходила на сцену в шубах украинского бренда Cultnaked. А ее дочь Блу Айви демонстрировала шляпу от Руслана Багинского и корсет от FROLOV.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бейонсе попала в опасную ситуацию во время концерта в Хьюстоне, штат Техас. Подвешенный над публикой автомобиль, в котором сидела певица, неожиданно начал наклоняться.

Семилетняя дочь Бейонсе Руми дебютировала на сцене во время тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

Кроме того, во время церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года Бейонсе попала в модный конфуз с платьем.