Бейонсе выступила в цветах "российского флага", но есть нюанс (фото)
Американскую певицу Бейонсе после концерта вблизи Вашингтона в США заподозрили в поддержке России. Причиной для обсуждения стал наряд артистки.
Кадрами с выступления звезда сцены поделилась в Instagram.
Концерты в Лендовере в рамках тура Cowboy Carter совпали с празднованием Дня независимости США 4 июля. Поэтому Бейонсе выбрала наряды в цветах американского флага, синем, белом и красном. Впрочем, в сети началось жаркое обсуждение, будто артистка на самом деле демонстрировала поддержку России, флаг которой имеет такие же оттенки. А россияне уже начали приглашать американку выступать у них.
Отметим, что последний альбом Бойонсе Cowboy Carter представлен обложкой, на которой та позирует с американским флагом, поэтому сомнений в посвящении наряда быть не может.
Россияне в комментариях же увидели в образе знаменитости "поддержку" РФ:
- "Спасибо Богу, что Бог, дорогая Бейонсе подарил тебе хороший вкус, действительно чувствуются цвета, оттенки!"
- "Ай, мы поняли. Новый Олимпийский уже строится".
- "Мы русские, с нами Бейонсе".
- "Когда снова хочешь выступать в России. Так держать, ждем костюмы от других иностранных звезд и будем думать".
Бейонсе далеко не впервые выступает в цветах американского флага, однако именно такое сочетание, как в российском, произошло впервые. Команда артистки не комментировала конфуз.
Отметим, на концертах в рамках тура Cowboy Carter Бейонсе уже дважды выходила на сцену в шубах украинского бренда Cultnaked. А ее дочь Блу Айви демонстрировала шляпу от Руслана Багинского и корсет от FROLOV.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бейонсе попала в опасную ситуацию во время концерта в Хьюстоне, штат Техас. Подвешенный над публикой автомобиль, в котором сидела певица, неожиданно начал наклоняться.
- Семилетняя дочь Бейонсе Руми дебютировала на сцене во время тура Cowboy Carter на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.
Кроме того, во время церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года Бейонсе попала в модный конфуз с платьем.