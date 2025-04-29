Бейонсе впервые вывела на сцену младшую дочь (видео)

43-летняя американская певица в стиле R’n’B Бейонсе понемногу привлекает в шоу-бизнес и своих детей. Если ее старшая дочь, 13-летняя Блю Айви уже на постоянной основе выступает в подтанцовке своей матери, то семилетняя Руми дебютировала на сцене во время тура «Cowboy Carter» на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

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Об этом пишет Page Six.

Блю Айви удивила поклонников, станцевав под "America Has a Problem". Подтанцовка Бейонсе выступила позади победительницы "Грэмми", в то время как Блю была в центре.

Руми присоединилась к матери и сестре во время исполнения песни "Protector".

Она вышла на сцену в золотом коротком платье и такого же цвета ковбойских сапожках. Девочка не скрывала своего удовольствия от пребывания перед публикой и радостно махала зрителям руками, после чего повернулась к матери и крепко ее обняла. Артистка на какое-то время даже перестала петь, расчувствовавшись от поступка девочки.

В конце песни Блю обняла мать, а та – Руми, продемонстрировав фанатам идиллическую семейную картину.

Ранее старшая дочь певицы неоднократно подвергалась критике. Ее разнесли за "вялые" движения и неестественность на сцене. Вместо того чтобы сдаться и уйти, девушка начала еще упорнее тренироваться в танцевальном зале, и уже показала куда более высокий уровень исполнения хореографии. Этим она привела в восторг свою знаменитую мать.

Бейонсе призналась в своем документальном фильме о туре, что сказала "нет", когда Блю впервые сказала, что она "готова выступать" вместе с ней, – но в конце концов сдалась.

Руми, в частности, много раз подбадривала свою старшую сестру из зала, даже однажды держала табличку "We Love You Blue!".

Блю также сотрудничала с Бейонсе за пределами сцены, и дуэт матери и дочери работал вместе над "Lift Ev’ry Voice and Sing" и другими песнями.

Дочь певицы даже вошла в историю как вторая самая молодая обладательница премии "Грэмми" за "Brown Skin Girl" в 2021 году.

Всего у Бейонсе и Jay-Z – трое детей. Кроме Блю Айви и Руми, пара воспитывает семилетнего сына Сэра.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе стала первой афроамериканкой, получившей награду за кантри-альбом.